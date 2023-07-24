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«صحة أبوظبي» تعلن عن قبول 484 طبيباً متدرباً

%12 زيادة بعدد المتدربين مقارنة بالعام الماضي (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 484 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الامتياز، طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي، وبزيادة تقدر 12% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 1412 متدرباً.
وطورت دائرة الصحة منظومة متميزة لبرامج التعليم الطبي تشمل شروطاً جديدة للتسجيل في البرامج تضمن إتاحة فرص تدريبية لجميع المتقدمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والخريجين من المقيمين في دولة الإمارات والخريجين من جامعات خارج الدولة.
وقدمت دائرة الصحة أبوظبي برامج طب الامتياز بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 203 متدربي امتياز مقارنة بـ196 متدرباً العام الماضي.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: «تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية. تسهم الكفاءات والخبرات المتميزة إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية متقدمة في تحقيق أهداف الدائرة القائمة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم».
وأضاف السويدي: «نحرص في دائرة الصحة أبوظبي على مواصلة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع منشآت الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة لضمان توافر خدمات الرعاية في مختلف التخصصات وتسهيل الوصول إليها لكل من يحتاجها من أفراد المجتمع. لقد قمنا مؤخراً بإضافة تخصصات جديدة في طب جراحة الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتخصصات دقيقة في الصيدلة السريرية في الامراض المعدية وبرنامج الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي».
وكانت الدائرة، قد أطلقت حزمة برامج التعليم الطبي في عام 2010، بهدف تمكين الكوادر الصحية العاملة في الإمارة من استكمال دراستها في تخصصات طبية دقيقة، من خلال توفير فرص تدريبية وتعليمية معتمدة دولياً من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية، والمجلس الطبي الأردني وحديثاً المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) والكيلة الملكية الكندية، حيث التحق في البرامج حتى الآن ما يقارب 2255 طبيباً متدرباً حتى تاريخه. ويمكن الاطلاع على قائمة المقبولين في البرامج لهذا العام عبر الموقع الإلكتروني.
36 تخصصاً
يوفر البرنامج هذا العام 36 تخصصاً في الطب مقارنة بـ 32 تخصصاً العام الماضي في ثمان مؤسسات معتمدة للتدريب المتقدم. وتتضمن التخصصات: الجراحة العامة، جراحة الأطفال، طب الباطنية، طب الطوارئ، طب التخدير، طب العيون، طب جراحة الأنف والأذن والحنجرة، طب الأسرة، طب الأطفال، طب أمراض النساء والولادة، الطب النفسي، طب الأمراض الجلدية، طب جراحة المسالك البولية، وطب الأشعة، فضلاً عن عدد من تخصصات الزمالة للتخصصات الطبية الدقيقة، كبرنامج زمالة طب الأورام وطب الروماتيزم وطب أمراض الدم، وزمالة حديثي الولادة وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب البرامج التخصصية في طب الأسنان كطب أسنان الأطفال وطب تقويم الأسنان وطب التعويضات السنية. وتم توفير 9 مقاعد تدريبية في برنامج الصيدلة السريرية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، ومستشفى توأم ومستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي. وتم إضافة تخصص دقيق في الصيدلة السريرية في الامراض المعدية لهذا العام في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي.

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