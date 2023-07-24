جهود متواصلة لتعزيز مكانة أبوظبي وجهة مثالية للعيش والاستقرار

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، أمس، خلال افتتاح النسخة الأولى من منتدى القطاع الثالث في أبوظبي، تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر»، والذي أقيم في مركز أبوظبي للطاقة، أن إمارة أبوظبي تسعى إلى تمكين القطاعات كافة للمشاركة والمساهمة في الدفع بعجلة النهضة الشاملة والمستدامة في الإمارة، عبر خلق بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة تمكّن الجميع من القيام بدوره تجاه المجتمع، وبالتالي تعزيز مكانة أبوظبي وجهة مثالية للعيش والاستقرار والازدهار.

وقال: «تؤمن القيادة الرشيدة بأهمية بناء مجتمع متماسك ومتلاحم، وأولت كل الاهتمام لتطوير منظومة اجتماعية متكاملة، تسهم في تعزيز جودة الحياة وتواصل الارتقاء بالمشهد التنموي المستدام. ومن هذا المنطلق، جاء تأسيس دائرة تنمية المجتمع، لتكون الجهة المعنية بتنظيم أجندة القطاع الاجتماعي، بما فيها القطاع الثالث بمؤسساته كافة».

ولفت إلى أن الدائرة حرصت منذ إنشائها على دعم القطاع الثالث، باعتباره من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، بما ينعكس إيجاباً على حياة الأفراد ورفاه المجتمع، حيث يلعب القطاع دوراً محورياً في إيجاد حلول للقضايا والتحديات الاجتماعية، وغرس قيم المشاركة المجتمعية والتوعية والمسؤولية في المجتمع، ما يسهم في مواصلة الارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي.

الحضور

وحضر منتدى القطاع الثالث، كلٌ من معالي سارة عوض مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، وسلامة العميمي المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وسارة شهيل المدير العام لمركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية «إيواء»، وعبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، إضافة إلى ممثلين عن أكثر من 80 من مؤسسات القطاع الثالث، وأكثر من 40 من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. ويلعب القطاع الثالث في الإمارة دوراً محورياً في العملية التنموية في الإمارة من خلال تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، عبر تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف القطاعات كافة، بما يعزز المشهد التنموي المستدام.

المؤسسات غير الربحية

من ناحيتها، قالت سلامة العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» وفي هذا الإطار: «انطلاقاً من دورها الرائد في التركيز على الأولويات الاجتماعية، وبناء مجتمع متعاون متماسك نشط على مستوى العاصمة أبوظبي، تحرص هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» على تعزيز الشراكات في القطاع العام والخاص والقطاع الاجتماعي، كما تعمل الهيئة على تمكين القطاع الثالث من المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية والمتطوعين، من خلال برنامج شامل من آليات التمويل المستدامة والمبتكرة. وأضافت: «يستوجب تحقيق الهدف الاستراتيجي لهيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، والرامية إلى تطوير مجتمعات متعاونة ومتماسكة، وجود قطاع ثالث قوي وفاعل يتمتع بدور محوري في المسيرة التنموية، وتعمل الهيئة على تحقيق هذا الهدف، من خلال الارتقاء بمستوى مؤسسات هذا القطاع وتمكينها من خلال مجموعة من المبادرات والبرامج». وتابعت العميمي: «تولي «الهيئة» أهمية كبيرة لتمكين وتطوير قدرات ونمو المؤسسات غير الربحية والمؤسسات الاجتماعية من خلال برامج الحاضنة الاجتماعية والمسرع والمنح. وتهدف المنح التي تقدمها هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» إلى تمكين هيئات القطاع الثالث من إطلاق برامج تركز على المجتمع وتقدم حلولاً مستدامة ومؤثّرة تعالج مجموعة واسعة من الأولويات الاجتماعية».

تمكين القطاع الثالث

من جهته، أكد محمد البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة وإيماناً منها بأهمية دعم مبادرات القطاع الثالث وأهدافه السامية، تعمل بشكل فاعل في دعم وتمكين القطاع الثالث من أجل تحقيق أهدافه وإيصال دوره بالشكل الصحيح، وذلك عبر إبراز المبادرات التي ينفذها، من خلال التعاون المستمر مع المسؤولين فيه، وتعزيز التنسيق المشترك، وتحفيز المشاركين، لا سيما أن الدائرة تعمل على تقديم أوجه الدعم كافة، إلى الجمعيات ذات النفع العام، والشركات ذات الهدف الاجتماعي وتعزيز مجالات التطوع لخدمة المجتمع، وتفعيل منظومة المسؤولية المجتمعية في الإمارة.

وأضاف البلوشي، أن الدائرة تحرص على تفعيل دور القطاع الثالث وتمكين مؤسساته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز المساهمة المجتمعية، مثمناً الجهود البارزة والمتميزة التي يبذلها الشركاء من القطاع الثالث، ومدى تعاونهم في سبيل الارتقاء بمستويات جودة الحياة في أبوظبي، لتواكب أفضل التجارب العالمية في هذا المجال، وإرساء دعائم الرفاه المجتمعي لأجيال المستقبل.

منظومة القطاع

وشهد المنتدى الإعلان عن منظومة القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، والتي تهدف إلى وضع أسس عمل منظم للقطاع الثالث في أبوظبي، عبر صياغة رؤية القطاع وأهدافه الاستراتيجية، مع تحديد خط الأساس والأثر المستقبلي، عبر حزمة من المبادرات والمواثيق والأدوار للشركاء من الجهات، كما ستعمل المنظومة على تعزيز تمكين القطاع الثالث، باعتباره شريكاً رئيسياً لكافة القطاعات. وتحدث محمد البلوشي المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة عن المنظومة، والتي تستند على 6 محاور رئيسية، يعمل عليها القطاع الحكومي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الثالث. وتشمل المحاور: التوعية، التشريعات، التمويل، بناء القدرات، الشراكات، والحوافز، تشكل أنظمة تدعم عمل القطاع وتسهم في تمكين مؤسساته لتحقيق أهدافها وغاياتها في المجتمع، وتوحيد الجهود المقدمة للجمعيات، وتحقيق إطار متكامل يشمل الاحتياجات كافة التي تتطلع لها الدائرة لنمو القطاع الثالث.

الجلسات النقاشية

تضمّن المنتدى إقامة العديد من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي سلطت الضوء على منظومة تفعيل القطاع الثالث وإسهاماته في المجتمع، إلى جانب ورش عمل تفاعيله مع الشركاء لتحديد الأولويات والمبادرات التشغيلية، كما تناولت الجلسات فرص نمو القطاع الثالث وآليات تمويله، وتحفيز الشركات في المساهمة في إيجاد حلول للمواضيع ذات الأولوية.

تكاملية الأدوار

شهد منتدى القطاع الثالث، تدشين شعار منتدى القطاع الثالث في إمارة أبوظبي، ويستوحي الشعار على مبدأ تكاملية الأدوار والنسيج المترابط بين العناصر كافة التي ترمز إلى المربعات المتداخلة لخلق أشكال المعين التي ترمز للقوة والوحدة والتعاون لخلق تأثير أفضل على المجتمع

استعرضت نورة الحمادي، من دائرة تنمية المجتمع، منهجية عمل منتدى القطاع الثالث، التي تعد خريطة طريق تحدد أهداف المنتدى والمخرجات المتوقعة. وأكدت الحمادي أهمية المنتدى في جمع المؤسسات من مختلف القطاعات لمناقشة الأولويات الاجتماعية في إمارة أبوظبي، والعمل على إيجاد حلول فاعلة وخلّاقة لها، إضافة إلى الدور الذي سيلعبه المنتدى في رسم مستقبل أفضل للقطاع الثالث. شهد المنتدى مشاركة عدد من المتطوعين المرخصين من الدائرة والمسجلين لدى منصة «متطوعين الإمارات»، حيث شاركوا عبر تنظيم الحدث، وأدوا واجبهم التطوعي بكفاءة عالية. وتم توزيع المتطوعين على فرق عمل للإشراف وتقديم الدعم في أرجاء الفعالية كافة.

143 مؤسسة قطاع ثالث

وتضم إمارة أبوظبي أكثر من 143 مؤسسة قطاع ثالث، من ضمنها 85 جمعية ذات نفع عام، وتشمل كذلك المؤسسات الأهلية، الأندية الاجتماعية، صناديق التكافل، مؤسسات عامة وثقافية، فنوناً شعبية، مسرحاً، جهات مهنية، إضافة إلى الشركات ذات الهدف الاجتماعي.