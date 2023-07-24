400 فرصة وظيفية للمواطنين في «إثراء للتوظيف»

دبي (الاتحاد)

انطلق أمس معرض «إثراء» للتوظيف في نسخته الثانية بتنظيم من معهد الإمارات المالي، المعهد الرائد إقليمياً في التعليم بالقطاع المالي والمصرفي. ويستمر المعرض حتى اليوم، بمقر المعهد في مدينة دبي الأكاديمية بإمارة دبي. يشارك في المعرض أكثر من 40 جهة من أبرز وأهم المصارف وشركات التأمين والصرافة والتمويل، ويقدم أكثر من 400 وظيفة متخصصة في القطاع المالي لحملة الشهادات الثانوية والعليا وحديثي التخرج وأصحاب الخبرات من المواطنين.

ويأتي المعرض ضمن مبادرة «إثراء» لتوطين القطاع المالي الرامية إلى توفير 5000 وظيفة بحلول عام 2026، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز فرص التوظيف للمواطنين، وتحقيق رفع نسب التوطين في القطاع المالي، وتعتبر جزءاً من الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين الفرص الوظيفية، وتمكين المواطنين من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الوطني.

وحول معرض «إثراء» الثاني للتوظيف، قال سيف الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي - الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، نائب رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي، قائلاً: «تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لحكومة دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، التي أكدت أهمية رأس المال البشري باعتباره المحرك الرئيس للنمو، يأتي معرض (إثراء) للتوظيف بنسخته الثانية، تحقيقاً لأحد الأهداف استراتيجية للمعهد (2023-2026) والتي تتضمن التدريب والتطوير، والتوطين، والإدارة الذكيّة للموارد البشرية».

وأضاف: «كون معهد الإمارات المالي هو الجهة المنفذة لمبادرة (إثراء) التي ترمي إلى توفير 5000 وظيفة للمواطنين في القطاع المالي بحلول عام 2026، سيضطلع المعهد بدور حيوي في تهيئة 3500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 45% في القطاع المصرفي، و1500 وظيفة للوصول إلى نسبة توطين 30% في قطاع التأمين، فضلاً عن زيادة نسبة التوطين في قطاع شركات الصرافة والتمويل بشكل تدريجي إلى 30%».

تطور مستدام

صرحت نورة البلوشي، مديرة معهد الإمارات المالي بالوكالة، قائلة: «نتوجه بالشكر لشركائنا الاستراتيجيين من قطاعات المصارف والتأمين والصرافة وشركات التمويل على مشاركتهم ودعمهم لمعرض»إثراء«وتعاونهم لتحقيق نجاح هذه المبادرة الوطنية التي تعمل على مساعدة الشباب الإماراتيين والخريجين الجدد وأصحاب الخبرات في الاطلاع على الفرص الوظيفية المتوفرة في سوق العمل ولتحقيق تطور مستدام في القطاع المالي والمصرفي في الدولة». وكان معرض «إثراء» للتوظيف قد استقطب في نسخته الأولى التي انعقدت في شهر مايو الماضي، أكثر من 50 جهة من أبرز المصارف وشركات التأمين والصرافة والتكنولوجيا المالية في المنطقة، حيث شهد مقرا المعهد في دبي وأبوظبي، حضورا لافتا من الكوادر المواطنة المؤهلة تأهيلا أكاديميا واختصاصيا، والباحثة عن فرص وظيفية في القطاع المالي، حيث بلغ عدد زوار المعرض 3184 زائرا، منهم 1792 في مقر المعرض بإمارة أبوظبي، و1392 في مقره بإمارة دبي، وسجل منهم 1683 في التقييم والمقابلات الوظيفية مع المصارف وشركات التأمين المشاركة.