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الإمارات

حكومة عجمان تطّلع على تجربة «الموارد البشرية» في أبوظبي

الجانبان خلال الزيارة (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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زار وفد رسمي من حكومة عجمان، ممثلة بدائرة الموارد البشرية، مؤخراً هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات المحلية، من خلال تبادل الخبرات والمعارف، والاطلاع على أفضل الممارسات الحكومية في سياسات الموارد البشرية وتخطيط القوى العاملة، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وتحقيق الريادة المؤسسية وتعزيز الشراكة والتكامل.
وجرى، خلال الزيارة، استعراض استراتيجيات حكومة أبوظبي، والمتمثلة بالاستراتيجية التأسيسية لحكومة المستقبل، والاستراتيجية المتكاملة لجودة حياة الأسرة، والاستراتيجية التأسيسية لرأس المال البشري والتعلم، واستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم. كما تناول اللقاء محور السياسات والتشريعات الخاصة بالموارد البشرية في حكومة أبوظبي، حيث تم إطلاع الوفد الزائر على السياسات والتشريعات النافذة بالإمارة، وآلية تقييم وتصنيف الوظائف وإعداد الهياكل التنظيمية للجهات الحكومية، وقواعد السلوك الوظيفي ومبادئ العمل الحكومي، والمنهجية المستخدمة في إعداد السياسات الحكومية.

عجمان
الموارد البشرية
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