«ليوا للرطب» يتوج الفائزين في مسابقات سلة «فواكه الدار»

الظفرة (الاتحاد)

سجلت مسابقات سلة «فواكه الدار» والتين الأحمر والتين الأصفر في مهرجان ليوا للرطب، منافسات قوية بين مزارعي الفاكهة الصيفية في دولة الإمارات، وذلك ضمن مسابقات الدورة الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتوجت اللجنة المنظمة للمهرجان الفائزين في مسابقات سلة «فواكه الدار» والتين الأحمر والتين الأصفر، بحضور عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك علي القصيلي المنصوري مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وسلطان محمد الشمري الرئيس العالمي للجودة والصحة والسلامة والبيئة في مجموعة الظاهرة الزراعية.

وأسفرت النتائج في مسابقة سلة «فواكه الدار» عن فوز «شليويح مطر سيف حمدان المنصوري» بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى «علي عتيق محمد عطشان الهاملي»، وحصد المركز الثالث «سعيد عتيق محمد عطشان الهاملي».

الفائزون

نال المركز الأول في مسابقة التين الأصفر «حارب محمد غانم فجر الهاملي»، وحصد المركز الثاني «عوض سعيد حمد المزروعي»، وفي المركز الثالث «نادر عبيد سالم مردد الخاطري»، وفي المركز الرابع «هلال خميس سعيد عوضه المريخي»، وفي المركز الخامس «سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني».

أما في مسابقة التين الأحمر، فذهب المركز الأول إلى «حارب محمد غانم فجر الهاملي»، وجاء في المركز الثاني «خميس خلفان فريح القبيسي»، وفي المركز الثالث «شما جمعه مغير جابر الخييلي»، وفي المركز الرابع «سليمان سعيد سليمان جميع الظنحاني»، وفي المركز الخامس «هادف محمد راشد مبارك الخيلي».

900 كيلو

كانت مسابقات سلة «فواكه الدار» والتين الأحمر والتين الأصفر نحو 900 كيلو غرام من الفاكهة ضمن الفئات الثلاث، واتسمت المشاركات بجودة المنتج المقدم ونوعيته في كل فئة، وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة قيمة لمسابقة التين بواقع 10 جوائز لكل فئة، فيما خصصت 3 جوائز قيمة لمسابقة سلة فواكه الدار حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 120 ألف درهم، والثالث 80 ألف درهم.