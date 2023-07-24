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السفير الألماني يزور مهرجان ليوا

السفير الألماني خلال الزيارة (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

الظفرة (الاتحاد)

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زار ألكساندار شونفلدار، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
واطلع السفير ترافقه سيبيله بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية بدبي، على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة، واستمع إلى شرح موجز من عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة المشاريع والبرامج الثقافية والتراثية، عن مسابقات المهرجان التي تستمر حتى 30 يوليو الجاري، وآلية تسليم وما يتبعها من عملية تحكيم وإعلان النتائج.
وزار ألكساندار شونفلدار مختلف الأجنحة والأركان المقامة في موقع المهرجان، والتقط والوفد المرافق عدداً من الصور التذكارية بالزي الإماراتي، كما زار جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ونادي تراث الإمارات، واطلع على أبرز البرامج الثقافية والمهرجانات التراثية التي تقام على مدار العام، كما اطلع على كتاب زايد الصادر عن اللجنة وعدد من الإصدارات المتنوعة في الجناح.

مهرجان ليوا
ألمانيا
الظفرة
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