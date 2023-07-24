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الإمارات

جمعية الصحفيين تزور مهرجان ليوا

فارس المزروعي مصافحاً أعضاء الوفد (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

الظفرة (الاتحاد)

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زار وفد من جمعية الصحفيين الإماراتية، مهرجان ليوا للرطب بدورته الـ 19 في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.
والتقى وفد جمعية الصحفيين الإماراتية مع معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وثمن معاليه دور وسائل الإعلام المهم والمكمل لما يقدمونه من محتوى وصورة مشرقة عن التراث الغني لدولة الإمارات وإيصال الرسائل الإعلامية للمهرجان الذي يحتفى بموسم جني الرطب والموروث ويقدم العديد من المسابقات والفعاليات التراثية والأنشطة والعروض الفنية. وتجول الوفد في مختلف الأجنحة والمعارض بالمهرجان، واستمع إلى شرح حول الفعاليات والمسابقات المخصصة للجمهور ومعايير المشاركة بها وتقييمها، ومسيرة تطور أعداد المشاركين بفعاليات المهرجان خلال الدورات المتتالية لانعقاده. كما اطلع الوفد خلال الزيارة على عدد من المشاركات في مسابقات مزاينة الرطب والفاكهة واستمع إلى شرح موجز عن مختلف آلية تسليم المشاركات وما يتبعها من عملية تحكيم وصولاً إلى إعلان أسماء الفائزين وتتويجهم على مسرح الفعاليات. وأكد حسين على المناعي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الإماراتية رئيس لجنة الإعلام السياحي، أن زيارة مهرجان ليوا للرطب تأتي في إطار الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجمعية لمنتسبيها سواء داخل الدولة أو خارجها.

جمعية الصحفيين
مهرجان ليوا
الظفرة
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