«تريندز» يطلق خريطة طريقه إلى «كوب 28»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات خريطة الطريق الخاصّة به لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، إن «تريندز» ومنذ اللحظة الأولى لإعلان استضافة دولة الإمارات مؤتمر «كوب 28» أكد حرصه على مواكبة القمة المناخية العالمية، ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاحها، وإحداث نقلة نوعية في مسيرة مواجهة التحديات المناخية، بالإضافة إلى توفير المعرفة الخضراء المتصلة بالمناخ وقضيته. وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا برئاسة سمية الحضرمي، نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال، وعضوية عدد من الباحثين الشباب، أخذت على عاتقها وضع الخطط وطرح المبادرات من أجل مواكبة كوب 28.

وشدد الدكتور العلي على أهمية البحث العلمي ومراكز الفكر في تعزيز المعرفة الخضراء، ودعم جهود العمل المناخي، مشيراً إلى أن خريطة طريق «تريندز» للمؤتمر ستعمل من خلال التركيز على محاور عدة أبرزها البحث العلمي، وتمكين الشباب، وتعزيز الشراكة والتعاون البحثي مع الجهات الفاعلة والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة، بما يعزز الأهداف المشتركة.

وأضاف أن «تريندز» قرر رفع شعار «المعرفة الخضراء»، مشيراً إلى أن «تريندز» كان أول من أصدر دراسة بحثية تحت عنوان «الطريق إلى كوب 28».. استعرضت ملامح الطريق إلى هذا المؤتمر، وأهم التداعيات الدولية للتغير المناخي، فضلاً عن بيان الخطوط العريضة للعمل المناخي الدولي، وأهم العقبات الرابضة في طريق الوصول للحياد الكربوني المستهدَف من دول العالم كافة، ثم الأدوار المنوطة بدولة الإمارات لرفع آمال العالم نحو التحوّل المناخي المنشود بحلول عام 2050.

كما رصدت الدراسة دور دولة الإمارات في التحول المناخي العالمي لتحقيق أهداف خط الأساس 2050.