«الاتحادي للمعلومات» يطلق الفهرس الوطني للمعالم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية إطلاق الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية، والذي سيسهم في إنشاء دليل بيانات استراتيجية لتسهيل آلية تبادل المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. ويعتبر الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية الاتحادية لعام 2022 والتي تم توقيعها بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وتمثل اتفاقيات الأداء مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل، وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز المشاريع التحولية بتحقيق أثر كبير في القطاعات كافة ضمن فترات زمنية قصيرة، وبما يضمن تطبيق منهجية العمل الحكومي الجديدة لحكومة دولة الإمارات.

نموذج

يهدف الفهرس الوطني إلى تزويد الجهات المعنية بنموذج وطني موحد للمعلومات الجغرافية للجهات كافة العاملة بالقطاع، يتم من خلاله تسهيل عملية تبادل وتكامل المعلومات الجغرافية على المستوى الوطني، وتوفير رموز موحدة للمعالم الجغرافية كافة في الدولة، من خلال قاعدة بيانات مكانية للمعلومات الجغرافية المرتبطة بالمعالم الجغرافية تحتوي على أكثر من 260 معلماً جغرافياً. ويوفر الفهرس مرجعاً لتبادل المعلومات الجيومكانية المرتبطة بالمعالم الجغرافية، ودليلاً للمواصفات الفنية لهذا النوع من المعلومات التي من شأنها أن تدعم الجهات الحكومية كافة على المستوى الوطني، من خلال تكامل البيانات ودمجها ليتم استخدامها في التطبيقات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي والواقع المعزز. كما سيتيح الفهرس الوطني للمعالم الجغرافية إمكانية إعادة استخدام المعلومات الجيومكانية؛ بهدف توفير الجهد والوقت وخفض التكاليف الحكومية.

ويدعم هذا المشروع التحولي توجهات الخطة الاستراتيجية للمركز في توحيد المعايير والمواصفات لقطاع البيانات الجغرافية المكانية في الدولة، بالتعاون مع الجهات المحلية والخاصة ذات الصلة. كما سيساهم في دعم جهود الدولة إقليمياً وعالمياً لرفع مؤشراتها التنافسية وجاهزيتها في مجال المعلومات الجيومكانية.