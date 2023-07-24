«دائرة الطاقة» و«التنمية الأسرية» تنظمان ورشاً حول ترشيد الاستهلاك

أبوظبي (وام)

نظمت دائرة الطاقة في أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية، سلسلة من ورش التوعية، تعزيزاً لدور المؤسسات الحكومية في نشر الوعي والتغيير السلوكي الذي يعد أحد برامج استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030.

وهدفت الورش إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وحثهم على اتباع نمط حياة واعٍ ومسؤول في استهلاك الكهرباء والمياه، إضافة إلى تعزيز معرفتهم حول أحدث التقنيات والأنظمة المبتكرة في هذا المجال.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام المؤسسة: «تعمل مؤسسة التنمية الأسرية على إطلاق ورش وحملات توعية؛ بهدف ترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد في القطاع التعليمي والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وجميع فئات المجتمع، وذلك في إطار استراتيجيتنا المتكاملة لمجتمع واعٍ ومستدام، وتحرص المؤسسة على نشر ثقافة الترشيد، وتعزيز وعي الأفراد في مجال خفض الاستهلاك، ورفع مستوى المعرفة حول استهلاك الطاقة والحفاظ على الموارد الداعمة لمسيرة التنمية المستدامة».

وأكد المهندس أحمد جمعة الفلاسي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة، أن ورش التوعية تسهم في تحقيق استراتيجية أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة، والتي تهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في الإمارة بنسبة 22% واستهلاك الماء بنسبة 32% بحلول عام 2030، مضيفاً أن البرامج ساهمت في تعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد لإحداث التغيير الإيجابي المطلوب في نمط استهلاك الكهرباء والمياه، والارتقاء بالممارسات الصديقة للبيئة.

استراتيجية

قالت مريم الرميثي: «انسجاماً مع استراتيجية أبوظبي 2030 الهادفة إلى دعم الجهود لتحقيق الاستدامة، تتبنى المؤسسة نهجاً يقوم على ترسيخ نمط حياة واعٍ ومسؤول كركائز رئيسية للرفاه والتنمية الاجتماعية المستدامة. ويسرنا أن نعلن نجاحنا في تنفيذ هذه الورش بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرة الطاقة -أبوظبي، ونتطلع لتوطيد أواصر التعاون وتوسيع مجالاتها بما ينعكس إيجاباً على المجتمع، وبما يعزز التطلعات الحكومية، ويسهم في نشر الوعي المجتمعي لتحقيق رفاه الأسرة، وتعزيز جودة حياتها».