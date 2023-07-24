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«محمد بن راشد للإسكان» توقع شراكة استراتيجية لتوفير مواد البناء

عمر بوشهاب وعلي الشامسي خلال توقيع الاتفاقية ‏(من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، توقيع شراكة استراتيجية مع شركة الشامسي للتجارة، الشركة الرائدة في مجال توفير مواد البناء. وتهدف هذه الشراكة إلى دعم المشاريع المحلية وتلبية متطلبات المواد الإنشائية عالية الجودة للمشاريع الفردية والمجمعات السكنية التي تقوم بها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
وتنص الاتفاقية على تقديم شركة الشامسي للتجارة خصومات حصرية تصل إلى 30% على مواد البناء الصحية، والأرضيات، وتقديم استشارات فنية للأفراد والمنظمات المرتبطة بمؤسسة محمد بن راشد للإسكان. وستتيح هذه الأسعار المخفضة حلولاً فعالة من حيث التكلفة لمشاريع الإسكان، وضمان الوصول إلى مواد البناء عالية الجودة.
وصرّح عمر حمد بو شهاب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان قائلاً: «تعكس الشراكة بين مؤسسة محمد بن راشد للإسكان وشركة الشامسي للتجارة الرؤية المشتركة للمساهمة في تطوير قطاع الإسكان، ودعم الأهداف الوطنية، وتوفير حلول سكنية مستدامة وذات جودة عالية لمواطني دولة الإمارات.»
وأضاف: «سوف تعزز هذه الشراكة الاستراتيجية مشاريعنا الإسكانية بشكل كبير، وتقدم قيمة ممتازة لعملائنا. ومن خلال التعاون مع مثل هذه الشركة المرموقة، يمكننا ضمان توافر مواد بناء ذات جودة عالية واستغلال خبرتهم التقنية في القطاع».
ووفقاً للاتفاقية، ستقدم شركة الشامسي للتجارة أسعاراً مخفضة على مواد البناء الصحية، والملحقات، والبلاط، وذلك وفقاً لهيكل التسعير المعمول به للمشاريع الكبيرة. كما سيتاح لموظفي مؤسسة محمد بن راشد للإسكان فرصة المشاركة في ورش العمل والدورات التدريبية التي تنظمها شركة الشامسي للتجارة.
وحول الاتفاقية، قال علي ماجد الشامسي، مدير عام شركة الشامسي للتجارة: «نحن فخورون بأن نكون الشريك الاستراتيجي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، المؤسسة الريادية في القطاع».

محمد بن راشد للإسكان
مواد البناء
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