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«مستشفى الكويت» يقدم رعاية متكاملة لمرضى الأمراض العصبية

مستشفى الكويت بالشارقة (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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 يحرص مستشفى الكويت بالشارقة على الاهتمام بأصحاب الأمراض العصبية، وذلك من خلال تقديم الدعم الطبي والنفسي، وبرامج التعليم الطبي المستمر، لرفع المهارات المهنية للعاملين، مما يساعد على تقديم رعاية متكاملة للمرضى، وذلك تماشياً مع سياسة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية برفع مستوى جودة الخدمات الصحية، وتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في تقديم أفضل الخدمات الصحية. 
وتستقبل عيادة الأعصاب التابعة للمستشفى أكثر من 200 حالة شهرياً من مختلف الحالات المرضية، وبمعدل ثلاث مرات أسبوعياً، كالصداع النصفي، والصرع، والاضطرابات الهجومية غير الصرعية، والتصلب اللويحي المتعدد، واضطرابات الحركة، بما في ذلك الاهتزاز، ومرض باركنسون، ومتابعة حالات السكتات الدماغية، والمرضى الذين يعانون مشاكل خلقية في الأعصاب وغيرها.
وأولت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من خلال مستشفى الكويت بالشارقة، اهتماماً كبيراً بمرضى الأعصاب، ووفرت لهم أحدث أساليب العلاج التي تواكب الخطط التطويرية الهادفة إلى رفع جودة وكفاءة الخدمات العلاجية وتلبية متطلبات المتعاملين، حيث تم افتتاح عيادة متخصصة لمرضى الصداع النصفي العام الماضي، كما وفرت السرعة والاستجابة في استقبال مرضى التصلب اللويحي في عيادة متخصصة، لتلقى جرعة الدواء اللازمة عن طريق الوريد عند حدوث هجمة مرضية مفاجئة، ويتم استكمال خطة العلاج من خلال عرضهم على طبيب نفسي، ومعالج نفسي، وأخصائي علاج طبيعي، وأخصائي العظام إذا لزم الأمر.
كما يحرص المستشفى على التواصل المجتمعي مع أصحاب الأمراض العصبية، من خلال فعاليات التوعية، حيث نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 برامج تثقيفية واجتماعية للمرضى، بالإضافة إلى البرامج التعليمية للكوادر الطبية، وذلك ضمن إطار برامج التعليم الطبي المستمر، كالاحتفال بيوم الصرع، ويوم التصلب اللويحي المتعدد لتعزيز الجهود الداعمة، وتعزيز الرعاية الذاتية للتعايش مع المرض ومعرفة الجديد في علاجه.
وبالتعاون مع برنامج الأطباء الزائرين استضاف المستشفى مؤخراً الدكتور جوشي ايف كبير الاستشاريين في طب الأعصاب في مستشفى برينز ببنغالور بالهند، حيث استمرت زيارة الطبيب خمسة أيام، كشف خلالها على (52) من مترددي العيادات الخارجية للمخ والأعصاب في المستشفى.

مستشفى الكويت
الأمراض العصبية
مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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