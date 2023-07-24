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«برجيل القابضة» تتولى تشغيل وإدارة مستشفى الظنة

«برجيل القابضة» تتولى تشغيل وإدارة مستشفى الظنة
25 يوليو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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أبرمت «برجيل القابضة» أحد أكبر مزودي خدمات الرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عقداً لإدارة وتشغيل مستشفى الظنة في أبوظبي، أحد أكبر مرافق الرعاية الصحية في منطقة الظفرة المملوكة لشركة أدنوك.
وبموجب الاتفاقية، ستتولى «برجيل القابضة» المسؤولية التشغيلية الكاملة لمستشفى الظنة؛ بهدف تعزيز جودة خدمات الرعاية الصحية وإمكانية الوصول إليها لموظفي «أدنوك» وعائلاتهم والمجتمع في منطقة الظفرة؛ وذلك لتعزيز الخدمات ذات المستوى العالمي في المنطقة، وتقديم نتائج تتمحور حول جودة رعاية المريض والرعاية المنسقة للعمليات المتكاملة سريرياً.
وتتمتع برجيل القابضة بسجل حافل في تقديم خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وسيضمن فريقها من المهنيين الطبيين المهرة وذوي الخبرة كفاءة المستشفى مع الاستخدام الأمثل للموارد، حيث تمتلك «برجيل القابضة» أنظمة تقنية متقدمة لتمكين المرافق وتقديم رعاية ممتازة للمرضى، حيث إنها مجهزة تجهيزاً كاملاً للتعامل مع حالات الرعاية المعقدة، بما في ذلك الإصابات، وزراعة الأعضاء ورعاية النساء وطب الأطفال وجراحة العظام والعمود الفقري والعناية بالأعصاب.
وقال جون سونيل، الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»: «يشرفنا أن نوسع تعاوننا مع «أدنوك» من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية لدينا إلى منطقة الظفرة، وهذه الاتفاقية هي شهادة على قدرات وخبرات «برجيل القابضة» في مجال التشغيل والإدارة، مما يمكّن المجموعة من النمو والتوسع بشكل أكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة».

مستشفى برجيل
الرعاية الصحية
أبوظبي
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