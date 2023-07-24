شرطة أبوظبي تنظم معرضاً توعوياً ضمن «صيّف بأمان»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع هيئة أبو ظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين، معرضاً تثقيفياً لتوعية الجمهور بتدابير السلامة المرورية والوقاية من الحوادث في مركز «البوادي مول» بالعين، ضمن النسخة الرابعة لحملة «صيّف بأمان»، وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار «سلامة مركبتك من سلامتك».

وأوضح المقدم سيف محمد نعيف العامري نائب مدير إدارة مرور العين في مديرية المرور والدوريات، أن المعرض ركز على توجيه رسائل شاملة لأفراد الأسرة للتعريف بأبرز المخالفات الخطرة التي يرتكبها السائقون، مثل: السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والحمولة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وسلامة الإطارات، وصيانة المركبة.

وشاركت في المعرض مديرية شرطة العين من خلال «قسم العلاقات العامة» وإدارة المعلومات الأمنية بقطاع شؤون القيادة، بتعريف الجمهور بـ«خدمة أمان» وأهميتها في تعزيز الدور المجتمعي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، والتي تعمل على مدار الساعة لتلقي معلومات الجمهور التي تسهم في الحد من الجرائم واكتشافها، كما تضمن الحفاظ على سرية الشخص مقدم المعلومة في نشر الوعي وزيادة مستوى الأمن والأمان في المجتمع.

وقدمت إدارة مكافحة المخدرات في العين توعية للجمهور حول برنامج «فرصة أمل» وأهميته في تعزيز الوقاية وتوفير تسهيلات عدة لتشجيع مرضى الإدمان على طلب العلاج، ومبادرة «سر بأمان» والتي حققت انعكاساتها الإيجابية في تطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات.

وشارك عدد من أعضاء «كلنا شرطة» من إدارة الشرطة المجتمعية في تنظيم الفعالية وتسهيل إجراءات دخول وخروج الجمهور، وقدم قسم الموروث الشرطي في إدارة المراسم والعلاقات العامة عرضاً بالزي الشرطي القديم، وعرضت موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها التراثية، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من الزوار، وقدمت إدارة التفتيش الأمني K9 عروضاً شيقة للكلاب البوليسية وعزز قسم المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة في العين وعي الجمهور حول برامج النقاط المرورية من منطلق أهمية الالتزام بالقوانين واحترامها وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى السائقين.

وقدمت إدارة مرور العين عروضاً متنوعة في المسرح التثقيفي المروري، والذي ضم شاشات ذكية شملت عروضاً لأفلام التوعية حول مخاطر استخدام الإطارات الرديئة، وحث الجمهور على فحص الإطارات دورياً من أجل سلامتهم وسلامة المركبة، وقدمت دورية السعادة هدايا رمزية للأطفال وزوار المعرض واطلعوا على أهداف دورية الطفل في تثقيف النشء مرورياً من خلال الركن الخاص للأطفال، والذي ضم مرسماً ومسابقات ترفيهية وأسئلة توعوية بمشاركة إدارات شرطة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين.