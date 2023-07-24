«داخلية صربيا» تطلع على تجارب شرطة دبي في العمل الأمني

دبي (الاتحاد)

استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، العقيد جوران كوليك، رئيس قطاع الرقابة الداخلية في وزارة الداخلية بجمهورية صربيا، والوفد المرافق له، وكان في استقباله العقيد الدكتور خالد الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعقيد علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي بالإدارة الجنائية، وعدد من الضباط.

ورحب العقيد خالد الشيخ بالوفد الزائر، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي ترحب بِمثل هذه الزيارة التي تُطلع فيها زوارها من مختلف الجهات الشرطية والأمنية المحلية والعالمية على أفضل الممارسات والتجارب والأنظمة التي تستخدمها في تعزيز الأمن والأمان للمجتمع.

واستمع العقيد كوليك في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية إلى شرح حول نظام عمل إدارة مكافحة غسل الأموال، وأهم الممارسات المُطبقة منها مركز التحليل المالي، ومكافحة جرائم العملات الافتراضية، وكيفية عمل الإدارة مع الشركاء من مختلف الجهات ذات الصلة.

كما وتعرف العقيد جوران كوليك على استراتيجية عمل الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي، في مجال التدريب والتأهيل والتطوير، وأهم الممكنات والقدرات والتخصصات والبرامج والدورات التي تقدمها لمختلف التخصصات الأمنية في شرطة دبي. واصطحب العقيد الشيخ، العقيد كوليك والوفد المرافق، في جولة إلى مركز القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات، تعرف خلالها على منظومة العمل في المركز.

وأطلع العقيد كوليك على أنظمة الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المركز، والتي من خلالها يتم تحليل كافة المعطيات وإرسال نتائج التحليل بشكل تلقائي إلى الدوريات الأمنية لتغيير مناطق تمركزها، إلى جانب الاطلاع على أبرز تجهيزات المركز والإضافات الحديثة فيه، بالإضافة إلى مشاهدة فيلم يوضح سرعة استجابة شرطة دبي لإحدى البلاغات بسرعة قياسية.