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شرطة المالديف تفتتح «مركز التميز للسلامة العامة»

محمد حميد ومحمد الكويتي والحضور خلال افتتاح المركز (من المصدر)
25 يوليو 2023 01:09

ماليه، المالديف (الاتحاد)

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افتتحت شرطة جزر المالديف «مركز التميز للسلامة العامة» بالتعاون في الجانب التقني مع شركة بريسايت، ومقرها مدينة أبوظبي ليكون بمثابة عرض للتقدم التكنولوجي في مجال إنفاذ القانون والسلامة العامة في جزر المالديف. وافتتح المركز محمد حميد مفوض الشرطة في جزر المالديف، بحضور الدكتور محمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.
ويأتي افتتاح المركز الذي تتولى «بريسايت» تطوير الجانب التقني منه، تزامناً مع ظهور الحاجة إلى ضرورة التكيف والانسجام مع التطورات السريعة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة لتقديم خدمات فاعلة وآمنة للمجتمع، حيث بدأت دائرة شرطة جزر المالديف بوضع خطط استراتيجية لتعزيز وتطوير قدراتها وإمكاناتها في هذا المجال. ويشهد «مركز التميز للسلامة العامة» على النجاح الذي حققته دائرة الشرطة في جزر المالديف، ما عزز من كفاءتها في تلبية احتياجات السكان وضمان رفاهيتهم.
وقال الدكتور محمد الكويتي «تربط جزر المالديف والإمارات العربية المتحدة علاقة وطيدة ومتميزة، ويأتي افتتاح مركز التميز للسلامة العامة بالتعاون في الجانب التقني مع شركة بريسايت التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تعزيزاً لهذه الشراكة المتينة. حيث سيعمل المركز على تمكين السلامة والأمن في المالديف، كما سيعزز مسيرة التطوّر في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية. وسيكون بفضل التقنيات المتطورة التي يوفرها، حجر أساس ومحرّك قوي للابتكار الرقمي في مختلف القطاعات».
ومن جانبه قال محمد حميد، مفوض الشرطة في جزر المالديف: «نعمل من خلال هذه المساعي والجهود الحثيثة على تحقيق هدفنا الأساسي، وهوأن تصبح جزر المالديف من أكثر دول العالم أمناً وأماناً، ونحن ندرك أن هذه التطلعات لا يمكن تحقيقها إلا من خلال وضع رفاهية مواطنينا في مقدمة أولوياتنا، لذلك فإن تبني أحدث التطورات والتقنيات التكنولوجية ليس مجرد خيار استراتيجي، بل هو مسؤولية ندين بها لمجتمعنا».
وأضاف حميد«نعرب عن خالص امتناننا لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة بريسايت على دعمهما الكبير، إلى جانب الجهود والتوجيه الدائم لإكمال المشروع بنجاح، ونتطلع للمزيد من التعاون والشراكة مستقبلاً».
ويمكن من خلال المنصة الجديدة التي تعتمد على تقنيات وقدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تحديد الضرر المحتمل على المجتمع بشكل استباقي، وبالتالي ضمان المحافظة على السلامة العامة بشكل فعال.

المالديف
السلامة العامة
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