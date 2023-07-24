«عقابية الشارقة» تطلق وثيقة حقوق النزلاء وواجباتهم

الشارقة (وام)

أطلقت إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية في القيادة العامة لشرطة الشارقة وبالتزامن مع احتفالاتها باليوم العالمي للنزلاء «وثيقة حقوق النزلاء وواجباتهم» كجزء من جهود هذه المبادرة الإنسانية لتعزيز مبدأ الإنسانية وجودة الحياة للنزلاء.

تهدف الوثيقة إلى حماية حقوق النزلاء الذين يتواجدون في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتم وضعها لضمان معاملة النزلاء بإنسانية وكرامة وتوفير ضمانات لهم خلال فترة تنفيذهم للأحكامهم القضائية وتحقيق العدالة والإجراءات النظامية والرعاية الصحية الشاملة وتعزيز الاتصال والتعليم والتدريب بما يعكس ما تنص عليها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومعاملة النزلاء.

وأكد العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية حرص المؤسسة العقابية والإصلاحية على الاحتفاء باليوم العالمي للنزلاء باعتبارها مؤسسة شرطية تسعى من خلال مبادرتها التي ترتكز على المبادئ الإنسانية والقيم الأخلاقية إلى بناء مجتمع يحترم حقوق الإنسان من خلال تحسين ظروف النزلاء النفسية والمعنوية وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع ليصبحوا أفراداً فاعلين يسهمون في بناء العملية التنموية ودعمها متوجهاً بالشكر والتقدير للحضور من الشركاء الاستراتيجيين لجهودهم الملموسة مع المؤسسة على مدار السنة من خلال العمل المتكامل الذي انعكس أثره بارتقاء مستوى حياة النزلاء وبما يحقق جودة الحياة لهم بصورتها الشاملة.