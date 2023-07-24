تخريج دورة «الاستيقاف والضبط» للعنصر النسائي بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تخريج دورة الاستيقاف والضبط لعدد من عناصر الشرطة النسائية في مركز شرطة الرفاعة، وذلك في ميدان الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام، والمشاركات في الدورة.

وهنأ معالي الفريق المري الخريجات، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار.

وأشاد معاليه بمستوى أداء الخريجات من خلال تنفيذهن لـ 3 سيناريوهات، الأول تضمن «القدرة على السيطرة والتحكم» من خلال إبراز قدرة قائد الدورية الشرطية على القيادة في الطرق المُتعرجة وتخطي الحواجز والوقوف المفاجئ، فيما السيناريو الثاني فتضمن «استيقاف المركبة المشتبه بها بالطريقة السلمية مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية المتبعة»، وأما السيناريو الثالث فتضمن «استيقاف المركبة بالقوة عن طريق استخدام 4 دوريات في إجبار سيارة المشتبه به على التوقف».