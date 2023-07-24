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تعرف على طقس الإمارات المتوقع غداً

أبوظبي
24 يوليو 2023 19:03

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر شرقاً.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً. وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 18:15 والمد الثاني عند الساعة 05:26 والجزر الأول عند الساعة 11:03 والجزر الثاني عند الساعة 00:12.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:55 والمد الثاني عند الساعة 03:31 والجزر الأول عند الساعة 21:13 والجزر الثاني عند الساعة 07:59.

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المصدر: وام
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