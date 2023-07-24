دائرة الصحة تعلن عن قبول 484 طبيباً متدرباً

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي عن قبول 484 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الامتياز تشمل طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، وذلك ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي وبزيادة تقدر بـ 12% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 1412 متدرباً.

وطورت دائرة الصحة أبوظبي منظومة متميزة لبرامج التعليم الطبي تشمل شروطاً جديدة للتسجيل في البرامج، تضمن إتاحة فرص تدريبية لجميع المتقدمين من مواطني دولة الإمارات والخريجين من المقيمين في الدولة والخريجين من جامعات خارج الدولة.

وقدمت الدائرة برامج طب الامتياز بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 203 متدربي امتياز مقارنة بـ 196 متدرباً العام الماضي.

وقال الدكتور راشد عبيد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي: تواصل دائرة الصحة جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي، من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتسهم الكفاءات والخبرات المتميزة، إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية متقدمة، في تحقيق أهداف الدائرة القائمة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم.

وأضاف السويدي: نحرص في الدائرة على مواصلة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع منشآت الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة، لضمان توافر خدمات الرعاية في مختلف التخصصات وتسهيل الوصول إليها لكل من يحتاجها من أفراد المجتمع.

وقال: قمنا مؤخراً بإضافة تخصصات جديدة في طب جراحة الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتخصصات دقيقة في الصيدلة السريرية في الأمراض المعدية، وبرنامج الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي.

ويوفر البرنامج هذا العام 36 تخصصاً في الطب، مقارنة بـ 32 تخصصاً العام الماضي، في ثماني مؤسسات معتمدة للتدريب المتقدم.

وتم توفير 9 مقاعد تدريبية في برنامج الصيدلة السريرية في كل من مدينة الشيخ شخبوط الطبية ومدينة الشيخ خليفة الطبية ومستشفى توأم ومستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي، وتمت إضافة تخصص دقيق في الصيدلة السريرية في الأمراض المعدية لهذا العام في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي.

وكانت الدائرة قد أطلقت حزمة برامج التعليم الطبي في عام 2010 بهدف تمكين الكوادر الصحية العاملة في الإمارة من استكمال دراستها في تخصصات طبية دقيقة، من خلال توفير فرص تدريبية وتعليمية معتمدة دولياً من قبل المجلس العربي للتخصصات الصحية والمجلس الطبي الأردني، وحديثاً المعهد الوطني للتخصصات الصحية (البورد الإماراتي) والكلية الملكية الكندية، حيث التحق في البرامج حتى الآن ما يقارب 2255 طبيباً متدرباً.