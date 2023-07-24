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خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش ولاية باهانج الماليزية

خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش ولاية باهانج الماليزية
24 يوليو 2023 15:32

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه، وصي عرش ولاية باهانج الماليزية، نجل جلالة السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا. 


ورحّب سموّه، خلال هذا اللقاء، الذي عُقد اليوم في مقر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، بالأمير حسنال إبراهيم، الذي يزور الدولة حالياً، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين دولة الإمارات العربية المتحدة وماليزيا في المجالات المختلفة، وسُبل تنميتها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

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حضر اللقاء معالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والسيد منصور الظاهري.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد
ماليزيا
الإمارات
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