مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب" يحظى بإقبال لافت من الزوار

تحظى فعاليات "مهرجان سوق الجبيل السنوي الثامن للرطب" التي تستمر حتى شهر سبتمبر المقبل، بإقبال منقطع النظير من الزوّار ومشاركة واسعة من أصحاب محال الرطب منذ انطلاقه في 15 يونيو الماضي.

وشهد المهرجان خلال الشهر الأول توافد المتسوقين الذين استمتعوا بتذوّق وشراء الأنواع المختلفة من الرطب الطازج والذي يُعتبر من المُنتجات الغذائية المهمة في التراث العربي والذي يتوافر بشكل دائم في المنازل الإماراتية والعربية نظراً لقيمتها الغذائية العالية.

وقال المهندس حامد الزرعوني المدير التنفيذي في سوق الجبيل إن مهرجان سوق الجبيل السنوي للرطب يعد وجهةً أساسية لبائعي ومحبي الرطب ويتميّز المهرجان بتنوع كبير في أنواع الرطب مما يجعله منصةً واسعة ومثيرة للاهتمام لكلا الطرفين، معربا عن الفخر بالإقبال الكبير الذي شهده المهرجان على مدار سنواته الثماني مما يحفزنا على الاستمرار في تنظيم هذه الفعالية الناجحة وابتكار الأفكار الجديدة التي تسهم في تحقيق تطلعات إمارة الشارقة.

وأضاف الزرعوني: نسعى في سوق الجبيل إلى تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات التي تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات لزوّار سوق الجبيل على مدار العام حيث يعدّ السوق مركزاً لجذب المتسوقين والسوّاح داخل إمارة الشارقة وخارجها بفضل توافر المرافق والأقسام المتنوعة التي تلبي احتياجات الزوّار في مكان واحد كما نعمل جاهدين لضمان تجربة مميزة ومثيرة للزوّار من خلال تقديم فعاليات متميزة ومتنوعة تناسب جميع فئات المجتمع وتعزز من مكانة سوق الجبيل كواحد من أبرز الوجهات الشاملة في إمارة الشارقة.

جدير بالذكر، أن سوق الجبيل هو أحد المشاريع التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول - الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.