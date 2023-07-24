دبي تطلق ختماً للسياحة المستدامة

أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي "ختم دبي للسياحة المستدامة" ويُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة، تعزيزاً لمكانة الإمارة كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً، ومساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية "D33" الرامية إلى جعل دبي واحدة من أكبر ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

ويأتي إطلاق ختم دبي للسياحة المستدامة تزامنا مع عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تطويره بالتعاون مع قطاع الضيافة في دبي سعياً إلى دفع الجهود الرامية إلى تمكين قطاع السياحة من تحقيق مستهدفات الاستدامة، ودعم المبادرات المعنية بالهدف الاستراتيجي المتمثل في تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وترسّخ المبادرة النهج المستدام للممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية من خلال تنافسها لتحقيق أفضل النتائج للحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة. وستجري عملية التقييم بناءً على تحديد مستوى كل منشأة في تطبيق المعايير المعتمدة من قبل الدائرة ومنها كفاءة ترشيد استخدام الطاقة والمياه وبرامج إدارة النفايات، فضلاً عن تنفيذ مبادرات توعية وتدريب للموظفين.

ويشمل "ختم دبي للسياحة المستدامة" ثلاث فئات هي: الذهبية والفضية والبرونزية، تبعاً للنتائج المحققة وفقاً لمعايير الاستدامة الـ19 التي تطبقها المنشآت الفندقية، وستتولى لجنة تحددها وتشرف عليها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مكونة من خبراء مستقلين من القطاعين الحكومي والخاص، مسؤولية الإشراف على عملية التدقيق وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وأقصى درجات النزاهة والحيادية.

ويبدأ استقبال طلبات الترشيح من المنشآت الفندقية للحصول على ختم دبي للسياحة المستدامة اعتباراً من تاريخ 3 لغاية 31 أغسطس من العام الجاري، وستتم دعوة الفنادق لحضور جلسات توعية حول تقديم الطلبات بعد فتح باب الترشيح.

وقال يوسف لوتاه، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية المؤسسية والأداء في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "يدعم ختم دبي للسياحة المستدامة الممارسات البيئية لدى المنشآت الفندقية على مستوى الإمارة عبر تحديد معايير التميز في الإشراف البيئي، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية لجعل إمارة دبي وجهة سياحية مستدامة رائدة تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة وبما يدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33".

وأضاف لوتاه: "أرسينا مجموعة من المعايير المختارة بدقة لضمان تكريم الفنادق التي تجسد أعلى مستويات التميز في تطبيق الممارسات المستدامة، ومن خلال اعتماد تجربة هذه المنشآت، ستتوفر لدينا نماذج يُحتذى بها، ما يشجع المنشآت الفندقية الأخرى على رفع مستوى التزامها بمعايير الاستدامة وتبنّي مبادرات تسهم في رفع الوعي بهذا الخصوص في القطاع ولدى السياح".

وأشار لوتاه إلى أن المبادرة تشكل خطوة استراتيجية يدعمها قطاع الفنادق الحيوي في إمارة دبي وتسهم في تحقيق هدف الامارة المتمثل في جعل المدينة وجهة رائدة للمسافرين العالميين الباحثين عن تجارب مستدامة نوعية، كما تمهد الطريق أمام شراكات جديدة لتبني ممارسات مبتكرة صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات الكربون وتعزّز النمو المستدام.

وقال: "يأتي هذا التوجّه في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف "COP28" بنسخته الثامنة والعشرين في دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، إذ يعكس الختم المُعتمد من "دبي للسياحة المستدامة" الرؤى المستقبلية لقطاع السياحة في الإمارة ونهجها الملتزم بتعزيز قطاع مستدام ومزدهر اقتصادياً ومسؤول بيئياً".

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مهّدت الطريق لمبادرات مبتكرة مثل "أداة احتساب الكربون"، والتي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة والتي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة، وقد ساهمت منذ إطلاقها في 15 فبراير 2022 بتقليل استهلاك عبوات المياه البلاستيكية بمعدّل أكثر من 10 ملايين عبوة من سعة 500 مل، وتشييد 50 محطة لتعبئة مياه الشرب في مواقع مختلفة من الإمارة.



