بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيش على المواقع الإنشائية

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، استمرت لمدة 5 أيام متتالية، بهدف توعية العمال وأصحاب الشركات العاملة في القطاع بمتطلبات السلامة الواجب اتباعها أثناء العمل في الحر خلال فترة الصيف.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بضرورة الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، وضرورة توفير مياه شرب باردة، ووسائل ومواد إرواء صحية ومناسبة مع الأملاح، وكذلك ضرورة أن يتمّ في مواقع العمل توفير الإسعافات الأولية، ووسائل تبريد صناعية ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، ومكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل وقت الظهيرة، وذلك بما يتناسب وعدد العاملين في الموقع وشروط الصحة والسلامة الموصى بها.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي شركات البناء والإنشاء والعاملين فيها إلى توفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فيها، بالإضافة إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات المعنية وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.