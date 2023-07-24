الثلاثاء 25 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيش على المواقع الإنشائية

بلدية أبوظبي تنفذ حملة تفتيش على المواقع الإنشائية
24 يوليو 2023 13:07

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع تخطيط المدن- إدارة البيئة والصحة والسلامة، حملة ميدانية تفتيشية على المواقع الإنشائية في جزيرة أبوظبي، استمرت لمدة 5 أيام متتالية، بهدف توعية العمال وأصحاب الشركات العاملة في القطاع بمتطلبات السلامة الواجب اتباعها أثناء العمل في الحر خلال فترة الصيف.

وعمل مفتشو البلدية أثناء الحملة على توعية العاملين في قطاع البناء والإنشاء بضرورة الالتزام بقانون حظر العمل وقت الظهيرة، وضرورة توفير مياه شرب باردة، ووسائل ومواد إرواء صحية ومناسبة مع الأملاح، وكذلك ضرورة أن يتمّ في مواقع العمل توفير الإسعافات الأولية، ووسائل تبريد صناعية ومظلات واقية من أشعة الشمس المباشرة، ومكان مظلل لراحة العمال خلال فترة توقفهم عن العمل وقت الظهيرة، وذلك بما يتناسب وعدد العاملين في الموقع وشروط الصحة والسلامة الموصى بها.

أخبار ذات صلة
ورشة حول السلامة والصحة المهنية بأبوظبي
بلدية مدينة أبوظبي تنظم حملة توعوية بشأن المركبات والقوارب المهملة

ودعت بلدية مدينة أبوظبي شركات البناء والإنشاء والعاملين فيها إلى توفير كافة وسائل الوقاية والإسعافات الأولية في المواقع للحفاظ على صحة وسلامة العاملين فيها، بالإضافة إلى الالتزام بأوقات العمل المحددة من قبل الجهات المعنية وقت الظهيرة خلال فترة الصيف، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع الإنشائية.

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
الإنشاءات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيسة وزراء إيطاليا خلال «المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة» في روما (أرشيفية)
الإمارات
محللون ووسائل إعلام غربية: مشاركة محمد بن زايد الحدث الأبرز  في مؤتمر روما للهجرة والتنمية
اليوم 01:11
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد في مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يؤدون اليمين القانونية
الإمارات
أمام محمد بن راشد.. قضاة جدد يؤدون اليمين القانونية
اليوم 12:12
أرشيفية
عربي ودولي
مقتل وإصابة العشرات في حادث مروري بالجزائر
اليوم 11:54
«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»
الرياضي
«الأبيض» يترقب قرعة تصفيات «مونديال 2026» و«آسيا 2027»
اليوم 11:30
فير «الأصغر» في تاريخ «المونديال»
الرياضي
فير «الأصغر» في تاريخ «المونديال»
اليوم 11:27
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©