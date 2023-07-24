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الإمارات

قرقاش: الكراهية لا يمكن تصنيفها بأي حال حرية رأي

أنور قرقاش
24 يوليو 2023 10:40

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن التعريف السويدي والدنماركي لحرية الرأي يسقط في وحل الكراهية والعنصرية التي تمارس بشكل مرخص عبر إثارة المشاعر الدينية للشعوب.

وكتب معاليه، في تغريدة بحسابه الرسمي على موقع «تويتر»" التعريف السويدي والدنماركي لحرية الرأي يسقط في وحل الكراهية والعنصرية التي تمارس بشكل مرخص عبر إثارة المشاعر الدينية للشعوب.

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وأضاف معاليه: أن العالم أحوج ما يكون لتعميق مفاهيم التسامح والتعايش القائمة في أساسها على احترام الأديان ومعتقدات الآخرين.

وأشار إلى أن الكراهية لا يمكن تصنيفها بأي حال حرية رأي.

المصدر: وكالات
التسامح
الأديان
الإمارات
أنور قرقاش
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