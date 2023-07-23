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الإمارات

علاج 1744 سودانياً في «المستشفى الإماراتي» بتشاد

المستشفى يستقبل الحالات الأكثر احتياجاً
24 يوليو 2023 01:34

أمدجراس (تشاد) (وام)

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يواصل «المستشفى الميداني» الذي شيدته دولة الإمارات بمدينة «أمدجراس» التشادية، دعماً للأشقاء السودانيين اللاجئين في جمهورية تشاد، تقديم خدماته العلاجية عبر استقبال الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء من السودانيين وأهالي المجتمع المحلي.
وبلغ عدد من استقبلهم المستشفى، منذ افتتاحه في التاسع من شهر يوليو الجاري وحتى يوم أمس، 1744 حالة طبية تضمنت 173 حالة عظام، و225 حالة جراحة، و1346 حالة باطنية، إلى جانب إجراء 11 عملية.
الاستجابة
يأتي إنشاء المستشفى في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للأشقاء السودانيين المتأثرين بالأوضاع الإنسانية الصعبة التي تسبب بها الصراع في بلادهم منذ مطلع أبريل الماضي، ودعماً لجمهورية تشاد الصديقة في إطار الاستجابة للتخفيف من آثار الوضع الإنساني الناتج عن توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين بسبب الأوضاع في السودان الشقيق.

الإمارات
تشاد
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