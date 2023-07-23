«الإمارات للخدمات الصحية» تحصد جائزة دولية

دبي (الاتحاد)

توجت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية جهودها بنجاحٍ متميز وإنجازٍ جديدٍ، بفوزها بجائزة «أفضل تبنّي إكلينيكي للمشاريع التطويرية» المقدمة من شركة 3M الدولية، وذلك لتبنّي المؤسسة برنامج التعرفة الصوتية بكفاءة وجودة عالية.

جاء ذلك خلال القمة الدولية لاعتماد الأطباء المقامة في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأميركية، حيث تم تكريم الشركاء الدوليين الذين حققوا نسبة 50% أو أكثر من التبني المباشر للأطباء لبرنامج التعرفة الصوتية خلال السنة الأولى من تقديم البرنامج.

وأكد الدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة، أن الفوز بهذه الجائزة يعتبر ثمرة لجهود المؤسسة، وترجمة لكفاءة كوادرها الإدارية والوظيفية.

ويعتبر برنامج التعرفة الصوتية أحد أحدث الحلول التي يستخدمها الأطباء للتوثيق المباشر، وقد تم تبني هذه التقنية وتطبيقها في 17 مستشفى و65 مركزاً للرعاية الصحية، تنضوي جميعها تحت مظلة المؤسسة، وقد حققت المؤسسة خلال العام الأول من التنفيذ أعلى معدل استخدام، حيث بلغ استخدام الأطباء للنظام إلى 87%.