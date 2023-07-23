104 مزارعين يشاركون في المهرجان الدولي للتمور الموريتانية

أطار، موريتانيا (الاتحاد)

استضافت مدينة أطار الموريتانية مؤخراً المهرجان الدولي الثاني للتمور الموريتانية بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، والذي تنظمه الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع وزارة الزراعة الموريتانية، وبالتنسيق مع عدد من المنظمات الإقليمية والدولية.

حضر افتتاح المهرجان الذي شارك فيه 104 مزارعين من مختلف الولايات الموريتانية، معالي أحمديت ولد الشين، وزير التنمية الحيوانية الموريتاني، وحمد غانم المهيري، سفير الدولة لدى موريتانيا، والدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من المسؤولين الموريتانيين، ومن السلك الدبلوماسي في موريتانيا، وحشد كبير من الخبراء والباحثين والمختصين ومنتجي التمور في موريتانيا.

وأشار معالي أحمديت ولد الشين إلى أهمية هذا المهرجان في دورته الثانية للاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى الجائزة من خلال سلسلة مهرجانات التمور العربية الناجحة التي نظمتها في بعض الدول العربية، والتي أسفرت عن إبراز أهمية التمور العربية ودعم الأبحاث المتعلقة بتنمية مختلف نواحي تصنيع التمور وتشجيع الابتكارات ذات الصلة، وبالتالي زيادة الطلب على التمور العربية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وأضاف معاليه: «سيشكل هذا المهرجان فرصة الترويج لأهم أصناف التمور الموريتانية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، وتوثيق الروابط وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج موريتانيا».

من جهته، أشاد حمد غانم المهيري، سفير الدولة، بالدعم الذي يحظى به المهرجان من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ودعمهما المستمر لقطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور الموريتانية.

بدوره، أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أن تنظيم هذا المهرجان يؤكد المكانة والمصداقية الدولية التي حققتها الجائزة ودورها الحيوي في بناء الشراكات الدولية لتنمية وتطوير قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والارتقاء به على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك بفضل ما تحظى به الجائزة من دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، ومتابعة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس أمناء الجائزة.

الشراكة

أشار الدكتور عبدالوهاب زايد إلى أهمية الشراكة بين الجائزة مع وزارة الزراعة الموريتانية، والتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية بهدف الارتقاء بقطاع النخيل ودعم وتنشيط زراعة التمور بموريتانيا، كما يؤكد المهرجان إبراز الدور الريادي لدولة الإمارات في دعمها واهتمامها بقطاع نخيل التمر وكافة المشاريع الهادفة إلى تطويره وتنميته زراعة إنتاجاً وتسويقاً على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

تكريم

تم تكريم الفائزين بمسابقة التمور الموريتانية. كما أقرت وزارة الزراعة منح جائزة لصاحبي المرتبة الثانية والثالثة من أفضل مزارع «فئة صنف الأحمر» وهما أحمد فال النوشة المرتبة الثانية للصنف الأحمر، وأحمد عبد الله لفريو المرتبة الثالثة للنصف الأحمر.

كما قام معالي الوزير بتكريم شخصية العام 2023 لدوره المؤثر في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور في موريتانيا وهم محمد بلال من ادرار، وسيدي محمد ولد قسطلاني من تكانت، ومحمد المخطار عبد الغفور من لعصابه.

وعلى هامش المهرجان تم افتتاح معرض التمور الموريتانية بدورته الأولى بمشاركة 62 جناحاً ضمن مزارعي ومنتجي ومصنعي التمور يمثلون 7 دول هي الإمارات ومصر والأردن والمغرب والجزائر والمكسيك وموريتانيا.

كما شارك 21 خبيراً في الندوة العلمية المرافقة للمهرجان، حيث استعرض الخبراء والباحثون في النخيل والتمور المشاركون في الندوة العلمية للمهرجان ثلاثة محاور رئيسية هي واقع وآفاق النخيل في موريتانيا وحال السوق الدولية للتمور وموقع موريتانيا في هذا السوق، إلى جانب جلسة خاصة (طاولة مستديرة) حول المبادرات الرائدة والتجارب المتميزة لتنمية شعبة التمور في وزارة الزراعة الموريتانية للنهوض بالواحات.