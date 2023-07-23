انتهاء الاستعدادات لمهرجان الذيد للرطب

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة إكمال كافة استعداداتها لإطلاق فعاليات النسخة السابعة من «مهرجان الذيد للرطب 2023»، والتي سيتم تنظيمها خلال الفترة من 27 إلى 30 يوليو الجاري في مركز إكسبو الذيد، ويعتبر المهرجان أحد أهم الفعاليات الاقتصادية والتراثية والاجتماعية التي تحرص غرفة الشارقة على تنظيمه سنوياً في إطار التزامها بدعم المزارعين المحليين وملاك النخيل من أبناء مدينة الذيد والشارقة ودولة الإمارات عموماً، ونشر ثقافة الزراعة في المجتمع، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي للدولة تزامناً مع عام الاستدامة في دولة الإمارات.

وسيتضمن المهرجان الذي يشهد مشاركة المئات من مزارعي النخيل على مستوى الدولة العديد من المسابقات التي خصص لها جوائز بقيمة تصل إلى أكثر من مليون درهم ستوزع على الفائزين بهذه المسابقات المصنفة ضمن فئات رئيسية وهي مسابقة مزاينة الرطب، ومسابقة أكبر عذج، ومسابقة الليمون، ومسابقة التين الأحمر، ومسابقة تمر الحسيل، ومسابقة أجمل مخرافة رطب والمخصصة للنساء فقط، وتتراوح قيمة الجوائز بين 1000 إلى 25 ألف درهم.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مهرجان الذيد للرطب يمثل أحد أهم مبادرات غرفة الشارقة الذي تسعى من خلاله إلى تحقيق إبعاد اقتصادية اجتماعية من أبرزها ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وصون الموروث الثقافي والتراثي العريق لأبناء الإمارات ودعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة العمل على مواصلة تنمية القطاع الزراعي بشكل عام وزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل خاص لترسيخ مكانة النخيل والرطب والتمور لارتباطها الوثيق بتراث دولة الإمارات الأصيل.

وأكد العوضي أن دورة المهرجان الحالية سجلت نمواً في أعداد المشاركين وهو مؤشر إيجابي يعزز من نجاحات الحدث ويعكس المكانة الرائدة التي بات يحتلها كمنصة سنوية متميزة.

من جانبه، أشار محمد مصبح الطنيجي، المنسق العام للمهرجان، إلى أن مهرجان الذيد للرطب إلى جانب دوره في الاحتفاء بموسم جني الرطب في دولة الإمارات الذي يعد من الموروث الإماراتي الأصيل، فإنه يشكل منصة سنوية متميزة لتوفير كافة أشكال الدعم للمزارعين وتطوير الصناعات المحلية القائمة على الرطب، والارتقاء بها ورفع جودة المنتج الإماراتي.

وستنطلق المسابقة الأولى في المهرجان يوم الخميس 27 يوليو وهي مسابقة مزاينة رطب الخنيزي ومسابقة أكبر عذج برحي وخصاب 40 كجم وما فوق و50 كجم للأصناف الأخرى، ثم تقام يوم 28 يوليو مسابقة مزاينة رطب الخلاص ومزاينة الليمون، كما تقام يوم 29 يوليو مسابقة مزاينة رطب الشيشي عام ومزاينة التين الأحمر ومزاينة أجمل مخرافة للنساء، في حين يشهد اليوم الأخير مسابقتي النخبة العام ونخبة حصن الذيد.