فارس المزروعي يزور «ليوا للرطب»

الظفرة (الاتحاد)

تفقد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، فعاليات ومسابقات الدورة الـ19 من مهرجان ليوا للرطب الذي يستمر حتى 30 يوليو الحالي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

كما تفقد معاليه جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ونادي تراث الإمارات، والذي يستعرض للزوار أبرز الإصدارات والمطبوعات التاريخية والتراثية والشعرية والدراسات، إلى جانب المهرجانات والبرامج الثقافية التي تنفذ على مدار العام في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مشاريع الحفاظ على الموروث، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

واطلع معاليه على أجنحة الجهات الداعمة والراعية والمشاركة في المهرجان (ديوان ممثل الحاكم - منطقة الظفرة، شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، دائرة البلديات والنقل بلدية منطقة الظفرة وبلدية مدينة العين، شرطة أبوظبي - مديرية منطقة الظفرة، شركة الظاهرة الزراعية، دائرة السياحة عجمان، هيئة أبوظبي للدفاع المدني، المجلس الوطني الاتحادي، جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، الغدير للحرف الإماراتية، فندق ويسترن، شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، شركة الفوعة).

وتجول بين أجنحة الجهات والشركات المحلية والأجنبية ومحلات سوق الرطب، يرافقه عبيد خلفان المزروعي مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي المنصوري، مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، وتعرف على ما تقدمه هذه الأجنحة من أحدث الابتكارات والممارسات العالمية في مجال الزراعة بشكل عام وزراعة النخيل على وجه الخصوص، وما تقدمه من منتجات النخيل والرطب وما يرتبط بها من صناعات.

واطلع معاليه على آلية تسلم المشاركات والتحكيم في مسابقات مزاينة الرطب والفواكه والمزرعة النموذجية وأجمل مخرافة رطب وأجمل مجسم تراثي، كما تفقد ركن «الضيافة في الإمارات قديماً» الذي يروي حكايات عن كرم الضيافة في الإمارات ويقدم لوحات حية من التراث والحرف التقليدية، واطلع على مسرح الفعاليات ومسرح الدمة وورش الأطفال والسوق الشعبي الذي يضم 85 محلاً لأسرة المنتجة.