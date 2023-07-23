اللجنة المنظمة لـ«مهرجان ليوا للرطب» تتوج الفائزين بمزاينة «الخنيزي»

الظفرة (الاتحاد)

توجت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا للرطب الفائزين في مسابقة مزاينة رطب الخنيزي، بحضور عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، ومبارك عبيد المنصوري، نائب رئيس شؤون منطقة الظفرة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وعدد من المزارعين وعشاق المسابقات التراثية.

وشهدت المسابقة منافسات قوية بين المزارعين المشاركين من مختلف مناطق الدولة، إذ خصصت اللجنة المنظمة 15 جائزة قيمة للفائزين، ويحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، والمركز الثاني 75 ألف درهم، والمركز الثالث 40 ألف درهم.

وأسفرت النتائج عن فوز أحمد خميس حموده خميس العرياني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حمد سهيل قنزول الشامسي، وفي المركز الثالث فاطمة سعيد محمد العرياني، وفي المركز الرابع ورثة علي مبارك سلطان العرياني، وفي المركز الخامس خميس حموده العرياني.

وعلى صعيد آخر، تبدأ صباح اليوم الاثنين لجنة تحكيم مزاينة الفواكه في مهرجان ليوا للرطب، تسلم مشاركات المزارعين في مسابقة الليمون ضمن فئتي (اليمون المحلي، الليمون المنوع)، إلى جانب تسلم مشاركات مسابقة أجمل مخرافة رطب، حيث يتم تسليم جميع المشاركات حسب الجدول المقرر لذلك في كتيب المهرجان من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة مساءً.