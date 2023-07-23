مهرجان ليوا للرطب ينظم أمسية شعرية على مسرح الفعاليات

الظفرة (الاتحاد)

نظم مهرجان ليوا للرطب أمسية شعرية على مسرح الفعاليات، وذلك ضمن الفعاليات الثقافية والتوعوية التي ينظمها خلال دورته الـ 19 التي تقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات.

شهد الأمسية معالي اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي، مدير إدارة التخطيط والمشاريع باللجنة، ومبارك علي المنصوري، مدير مزاينة الرطب والفواكه بالمهرجان، وعبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال باللجنة، ونخبة من المثقفين والكتاب والشعراء والإعلاميين وزوار المهرجان.

وشارك في الأمسية كل من الشاعر راشد بن فطيمه المنصوري، والشاعر زيد بن مسفر الصيعري، والشاعر محمد ملهي المزروعي، والشاعر عبيد بن خصيف الكعبي، والشاعر عبدالله بن عمر المنصوري، والمنشد نهيان مبارك المنصوري، وقدمها الإعلامي عبدالله الكربي.

وتألق الشعراء وهم يلقون قصائدهم المفعمة بالمعاني الوطنية، والتي تؤكد فخر واعتزاز أبناء الإمارات بوطنهم الغالي، وتراثهم وماضيهم العريق، وتطرقوا بقصائدهم إلى النخلة واهتمام القيادة بها بشكل خاص والزراعة بشكل عام، وسط تفاعل كبير من الحضور.