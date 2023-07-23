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تواصل مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى

تواصل مشروعات الإنارة في المنطقة الوسطى
24 يوليو 2023 01:34

الشارقة (الاتحاد)

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تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، جهودها لإنجاز مشاريع الإنارة في المنطقة الوسطى، حيث نفذت «الهيئة» ثلاثة مشروعات لإنارة طريق الذيد - الفجيرة، وسوق الجبيل بالذيد، وإنارة مسجد الذيد الجديد، بتركيب 304 أعمدة إنارة و490 كشافاً.
وأوضح المهندس خليفة الطنيجي، مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن «الهيئة» مستمرة في خطة التطوير وتنفيذ مشروعات الإنارة في مختلف مناطق وشعبيات المنطقة الوسطى.
وأشار إلى أن المشروعات الجديدة التي تم إنجازها خلال الربع الثاني من العام الجاري، تضمنت مشروع إنارة طريق الذيد- الفجيرة، بتركيب 174 عموداً بارتفاع 12 متراً و318 كشاف صوديوم 400w بتكلفة مليون و120 ألف درهم، ومشروع إنارة سوق الجبيل الذيد، بتركيب 86 عموداً بارتفاع 10 أمتار و125 كشافاً موفراً للطاقة LED100W بتكلفة 800 ألف درهم، ومشروع إنارة مسجد الذيد الجديد، بتركيب 44 عموداً بارتفاع 8 أمتار و47 كشافاً موفراً للطاقة LED80W بتكلفة 380 ألف درهم.
أفضل المواصفات 
أكد المهندس الطنيجي أن مشروعات الإنارة التي يتم تنفيذها بالمنطقة الوسطى تتم وفق أفضل المواصفات والمعايير، ويتم اختيار نوعية الأعمدة والكشافات التي تناسب كل منطقة، والتي تختلف بين الطرق الفرعية والرئيسية والطرق السريعة، سواء من حيث المسافات بين الأعمدة أو ارتفاعها، أو تحديد عدد الكشافات التي ستركب عليها، مشيراً إلى أن فرق العمل بإدارة المنطقة الوسطى تعمل على تلبية متطلبات واحتياجات أهالي المنطقة الوسطى وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأضاف أن «الهيئة» مستمرة في توفير أفضل الخدمات للمناطق كافة، خاصة مشروعات الإنارة التي تعتبر من المشروعات الحيوية والضرورية التي تزين الشوارع، وتحقق الأمن والسلامة للسكان وسائقي المركبات على الطرقات.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
المنطقة الوسطى
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