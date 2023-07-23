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الإمارات

وفد «وام» يبحث التعاون مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية

محمد جلال الريسي ووفد «وام» خلال الزيارة (وام)
24 يوليو 2023 01:34

سيدني (وام)

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 بحث وفد وكالة أنباء الإمارات «وام»، برئاسة محمد جلال الريسي، مدير عام الوكالة، سبل تعزيز التبادل الإخباري والتعاون الإعلامي مع رؤساء ومسؤولي عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية في أستراليا، إلى جانب المشاركة في الدورة المقبلة من الكونجرس العالمي للإعلام خلال نوفمبر المقبل. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد الوكالة إلى أستراليا ضمن جولة آسيوية، والتقى خلالها عدداً من رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام الأسترالية لبحث التعاون المشترك.
 وقال الريسي في تصريحات بالمناسبة «إن وفد (وام) استعرض، خلال اللقاءات مع مسؤولي المؤسسات الإعلامية والصحفية الأسترالية، ما أسفر عنه الكونجرس العالمي للإعلام بدورته الأولى العام الماضي من توصيات ومخرجات». وأوضح أنه تم توجيه الدعوة لوسائل الإعلام الأسترالية للمشاركة في هذا الحدث العالمي المهم بدورته الثانية خلال نوفمبر المقبل، وشرح الاستعدادات الجارية لعقده، والقضايا والمحاور التي سيناقشها في ظل توقعات بمشاركة عالمية واسعة بوصفه منصة دولية مثالية للمعنيين بقطاع الإعلام وخبرائه لتعزيز التبادل الإخباري بين وسائل الإعلام حول العالم، وتبادل الخبرات، والنظر في قضايا الإعلام وسبل النهوض به وتطوير أدواته وطرح كل ما هو جديد ومفيد للمضي قدماً بصناعة الإعلام إلى آفاق أرحب. ونوه بأن اللقاءات تطرقت إلى الأدوار التي يمكن أن يلعبها الإعلام في مواجهة تحديات التغير المناخي وتأثيراته على العالم في ضوء استضافة دولة الإمارات أعمال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (cop28) بمدينة «إكسبو دبي» نوفمبر المقبل، إلى جانب نشر قيم التسامح والتعايش.

وام
وكالة أنباء الإمارات
محمد جلال الريسي
أستراليا
الإمارات
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