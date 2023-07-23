«وطني الإمارات» تطلق  «مخيم رواد الاستدامة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة وطني الإمارات، إطلاق مبادرة «مخيم رواد الاستدامة» في إطار جهود المؤسسة لبناء جيل واعٍ قادر على التصدي للتحديات البيئية المستقبلية والمساهمة في بناء مستقبل مستدام للكوكب. وتتماشى هذه المبادرة مع أهداف «عام الاستدامة» من خلال السعي لتثقيف الناشئة والأطفال وتوعيتهم بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وستنطلق فعاليات مخيم «رواد الاستدامة» بمدرسة الجاهلي في مدينة العين من اليوم 24 يوليو إلى 28 يوليو 2023، وبمدرسة الكويت في إمارة دبي خلال الفترة من 31 يوليو إلى 11 أغسطس 2023. وستُقام برامج المخيّم في بيئة آمنة وداعمة تُحفّر المشاركين على تبادل الأفكار والمعارف، بإشراف فريق مؤهل من المدربين والمرشدين. وتهدف البرامج إلى توجيه المشاركين وتشجيعهم على اكتشاف قدراتهم الشخصية والاجتماعية، وتنمية قدراتهم في مجال القيادة والعمل الجماعي لتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية ومؤمن بمبادئ القيادة الرشيدة.

وقال ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات: «نفخر بإطلاق مخيّم (رواد الاستدامة) الذي يُركّز على الناشئة والأطفال الذين يمثّلون مستقبل العمل البيئي. ونتطلّع إلى الترحيب بهم في مخيّمنا ليكتسبوا قيم الاستدامة والحفاظ على البيئة. ونؤكّد التزامنا الراسخ بتوفير تجربة تعليمية وترفيهية ملهمة تساعد الأطفال على اتخاذ قرارات مستدامة وبناء مستقبل مستدام. ونسعى من خلال إطلاق مخيّم (رواد الاستدامة) إلى بناء مجتمع يتمسك بقيم الانتماء والهوية الوطنية والولاء. ونحن على يقين أنّ هذا المخيم سينجح في تحقيق أهدافه في تنشئة جيل يتمتّع بالوعي البيئي لبناء مستقبل مستدام لدولتنا الحبيبة».

وسيُفسح المخيم المجال أمام الناشئة والأطفال لاستكشاف الطبيعة والتعرّف على التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، وإدراك أهمية الحفاظ على التوازن البيئي والتوازن بين البيئة والتكنولوجيا وترشيد استهلاك الموارد، والاطلاع على مبادئ الطاقة المتجددة. ويسعى المخيم إلى تثقيف المشاركين حول سُبل الحفاظ على الإرث الوطني لدولة الإمارات، وسيضمّ مجموعة متنوعة من الأنشطة المشوّقة التي تُشجّعهم على اتخاذ قرارات مستدامة في حياتهم اليومية.

ويستقبل المخيّم المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 سنة من الساعة 9:00 صباحاً حتّى الساعة 1:00 ظهراً. كما أن المخيم متاح دون أي رسوم مالية للتسجيل في البرامج الرئيسية، إضافة إلى توفير وسائل نقل مجانية للمشاركين لتخفيف العبء عن الأهالي، وضمان وصول المشاركين بسلامة وأمان إلى مواقع المخيم.