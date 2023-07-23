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تأكيد دور البحث العلمي في نشر قيم التعايش والتسامح

محمد العلي وريفا غوريليك ومارك سيفرز خلال اللقاء (من المصدر)
24 يوليو 2023 01:34

أبوظبي (الاتحاد)

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استعرض مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات واللجنة اليهودية الأمريكية AJC دور البحث العلمي ومراكز الفكر في نشر قيم السلام والتعايش والأخوَّة الإنسانية ونبذ الكراهية والتطرف بأنواعه كلها.
جاء ذلك في جلسة حوارية عقدها وفد من «تريندز» برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، مع أعضاء اللجنة في مقرها بأبوظبي، وتركّز الحديث أيضاً حول الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وما أتاحه من فرصة لمدّ الجسور ودعم سبل التنمية والازدهار، وأثره في ترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة.
شارك في الحوار كل من: ريفا ريفا غوريليك مديرة البرامج باللجنة اليهودية الأميركية، والسفير (المتقاعد) مارك سيفرز مدير اللجنة عضو مركز سيدني ليرنر للتفاهم العربي اليهودي، وتركّز الحديث حول سبل تعزيز التفاهم المشترك ونشر قيم التسامح والتعايش.
وأكد الجانبان أهميةَ الحوار البنّاء، وضرورة فهم الآخر وقبوله، وشددا على دور الشباب في المراكز البحثية خاصة، والمجالات الأخرى عامة، في صنع السلام وتقريب وجهات النظر.
وتطرق وفد «تريندز» إلى جهود المركز البحثية ودوره في نشر قيم السلام والتعايش، وأهمية بناء جسر معرفي يسدّ الفجوات بين الثقافات والأديان المختلفة. بدورهم، أكد أعضاء اللجنة اليهودية أهميةَ التعايش السلمي والتسامح، كما أشادوا بدور مركز تريندز وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح والتعايش والأخوّة الإنسانية من خلال دراساته وإصداراته.

البحث العلمي
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
الأخوة الإنسانية
التطرف
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