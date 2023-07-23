المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص لـ «الاتحاد»: منظومة متكاملة للنقل العام في عجمان خلال 2023

سعيد أحمد (عجمان)

كشف المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، عن نقلة كبيرة في منظومة النقل بالإمارة لعام 2023، والذي يضم خدمات نقل متكاملة، منها مركبات الأجرة والمركبات الفارهة «سواري ليموزين»، وحافلات للنقل العام، حافلات «تحت الطلب» و«العبرة» الخاصة بالنقل البحري.

وقال الجلاف في حوار مع «الاتحاد»، إن أسطول مركبات الأجرة، يضم 2171 مركبة أجرة عادية وأجرة نسائية، لضمان استدامة منظومة النقل في الإمارة، وتولي الهيئة اهتماماً بإرضاء الجمهور من خلال استحداث خدمات النقل ضمن خططها الاستراتيجية.

وأشار المهندس الجلاف، إلى أن القطاع الأكبر في منظومة النقل في الإمارة هو أسطول مركبات الأجرة، ويشغل نسبة 70% طلباً من الجمهور مقارنة بوسائل النقل الأخرى، ويتم تشغيل أسطول مركبات الأجرة من خلال 5 شركات امتياز، من أكبر شركات الأجرة العاملة بالدولة، ويتم تمييز كل شركة من خلال لونها والرمز الموجود على مركبة الأجرة، وتعمل الهيئة جاهدة في دعم التحول الصديق للبيئة في كافة خدماتها، حيث قامت مؤخراً بدعم توجه شركات مركبات الأجرة لتوفير مركبات كهربائية.

وأضاف أن الهيئة توفر مركبات فارهة ومريحة، مجهزة بخدمة الإنترنت، وتتيح لمستخدميها التنقل بسهولة ويسر وبكل خصوصية، وتتوفر أنواع مختلفة لمركبات الليموزين حسب رغبة العميل وعدد الركاب، لافتاً إلى أن جميع مركبات الهيئة صديقة للبيئة.وأكد أن أسطول حافلات النقل العام يضم أكثر من 2000 موقف افتراضي وواقعي، متاح لمستخدمي النقل العام، مؤكداً أن الهيئة قامت برفع نسبة عدد المواقف بنسبة 20% عن الأعوام السابقة، وتقوم حالياً بإعادة الصيانة لجميع المواقف السابقة للوصول إلى رضى مستخدمي خدمة حافلات النقل العام.

وقال المهندس سامي الجلاف: إن حافلات النقل العام تغطي خطوطاً داخل الإمارة وخارجها، وتغذي مناطق عجمان مثل الحميدية 1 و2، والجرف السكنية والجرف الصناعية، ومشيرف ومنطقة التمويهات والمنطقة الصناعية والراشدية والرميلة، بالإضافة إلى منطقة البستان، لافتاً إلى أن هذه المناطق تشكل 75% من إجمالي تغطية حافلات النقل العام لمناطق إمارة عجمان، أما بالنسبة للخطوط الخارجية فمنها إمارة أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة وأم القيوين.

ولفت إلى أن الهيئة توفر خدمة حافلة «تحت الطلب»، والتي تتضمن حافلات تعمل تحت الطلب، والخدمة شهدت إقبالاً كبيراً من قبل الجمهور بمختلف فئاته، وتسهم في تقليل استهلاك الوقود، وتتميز بأنها ذات نظام جدولة ذكي خاص بالخدمة، يعمل على تقليل الكيلومترات المهدورة، وتسهم الخدمة في الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تقليل رحلات المركبات الخاصة في مناطق تغطية الخدمة، وضمان تعزيز منظومة النقل من خلال تكاملية وسائل النقل في الإمارة.

وأضاف الجلاف أن الخدمة تهدف إلى اختصار الزمن المستغرق والمسافة، ويمكن طلب خدمة «حافلة تحت الطلب» من خلال التطبيق الذكي «عجمان بود» المتوافر على الهواتف والأجهزة الذكية، وتمر الحافلات عبر مسارات وجداول مرنة التوقيت، كما يتمتع سائقو الحافلات بإمكانية التواصل مع طالبي الخدمة، من خلال التطبيق للوصول إلى أقرب موقف افتراضي من أماكن وجودهم.

قنوات ذكية

قال المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص في هيئة النقل بعجمان، إن الهيئة وفرت قنوات ذكية للمتعاملين للوصول لطلب خدمات التنقل بشكل سريع وسهل، ويمكن طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق «روت»، ويمكن للمستخدمين التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال الهاتفي أو التواصل عن طريق تطبيق «الواتس آب» بمركز الاتصال.