الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

19 محطة واستراحة للشاحنات في دبي

«طرق دبي» تنفذ 19 محطة واستراحة للشاحنات (من المصدر)
24 يوليو 2023 01:34

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"طرق دبي" تفتتح التقاطع السطحي ضمن مشروع تطوير تقاطع الصقر
«أوقاف دبي» تطلق حملة لتشييد وقف تجاري يدعم 50 مسجداً بدبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، تنفيذ 19 محطة واستراحة للشاحنات موزعة على عدد من الشوارع الحيوية في إمارة دبي، بالشراكة مع القطاع الخاص، بينها ثلاث محطات متكاملة لاستراحة الشاحنات، واحدة منها بالشراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، واثنتان مع «المتكاملة» لتسجيل وفحص المركبات، فيما ستنفذ 16 استراحة للشاحنات بالشراكة مع «أدنوك»، تتوزع على ستة مواقع حيوية وشوارع استراتيجية ومدن لوجستية تجذب عدداً كبيراً من الشاحنات بصورة يومية، وتقدر المساحة الإجمالية للمحطات والاستراحات الـ 19، بأكثر من 300 ألف متر مربع، وتقدر طاقتها الاستيعابية بأكثر من 1000 شاحنة ومركبة ثقيلة.
وأعرب معالي مطر الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين، عن سعادته بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المشاريع فيما بينهما وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات، مشيراً إلى أن الاتفاقية بين «الهيئة» وشركتي (أدنوك) و(المتكاملة)، لتنفيذ وتشغيل محطات واستراحات الشاحنات والمركبات الثقيلة، تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي باعتبارها مركزاً عالميا للنقل اللوجستي، وتعزيز سلامة ورفاهية السائقين من خلال توفير وسائل الراحة والخدمات التي قد يحتاجون إليها في حياتهم اليومية.
300 ألف رحلة  
وأكد الطاير أن هيئة الطرق والمواصلات، تولي قطاع النقل البري أولوية كبيرة نظراً لدوره الكبير في تنمية الحركة الاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أن الهيئة نفذت دراسة شاملة لحركة الشاحنات في دبي، شملت مُسوحات ميدانية ومقابلات وورش عمل مع الدوائر والشركات المعنية، وطورت نموذجاً تخطيطياً للتنبؤ بحركة الشاحنات المستقبلية، ودراسة الحاجة لوجود موانئ جافة أو مراكز تجميع وتوزيع للبضائع، إلى جانب دراسة وتقييم سياسات وأوقات ومسارات الحظر الحالية، ودراسة الحاجة لوجود طرق خاصة بالشاحنات، إضافة إلى النواحي التنظيمية والهيكلية المتعلقة بإدارة حركة الشاحنات والبضائع في إمارة دبي.
وتعد اتفاقية تنفيذ محطات واستراحات الشاحنات، الأولى من نوعها على مستوى إمارة دبي، وتراعي الاتفاقية جميع البنود الواردة في قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إمارة دبي رقم (22) لعام 2015، حيث تتولى الشركتان تنفيذ وتشغيل المحطات.

 

دبي
هيئة الطرق والمواصلات
القطاع الخاص
شركة بترول أبوظبي الوطنية
أدنوك
آخر الأخبار
سائحة تحتمي من الحر أمام المدرج الروماني القديم في العاصمة الإيطالية روما
عربي ودولي
موجة حر شديد تضرب إيطاليا
اليوم 20:57
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©