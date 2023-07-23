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الإمارات

«إقامة دبي» تحصل على الاعتماد العالمي للدراسات المستقبلية

محمد المري
24 يوليو 2023 01:34

دبي(الاتحاد)

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حققت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إنجازاً وطنياً جديداً، سيسهم في تعزيز مكانة إقامة دبي كجهة حكومية رائدة في مجال استشراف المستقبل، بعد حصولها على الاعتماد العالمي من الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية لبرنامج استشراف المستقبل.
وتعتبر إقامة دبي الجهة الأولى في الإمارات وإحدى الجهات المتخصصة القليلة في العالم التي تقدم برامج معتمدة في مجال استشراف المستقبل، حيث قدمت برنامجها لاستشراف المستقبل بعد تطويره بالتعاون مع الجامعة الأميركية في الإمارات، وذلك بهدف تعزيز قدرات المؤسسات والقادة على فهم وتحليل التحديات والاتجاهات المستقبلية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المستنيرة.
وأعرب الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة والأجانب بدبي، عن فخره بهذا الإنجاز الجديد، الذي يرسخ مكانة «إقامة دبي» على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ويضعها ضمن الجهات المتخصصة في مجال استشراف المستقبل، والتي تتمنع بقدرات مستقبلية، وتسهم بشكل مستمر في بناء الكفاءات المستقبلية، من خلال تقديم البرامج المتخصصة في مجال استشراف المستقبل، مثمناً في الوقت ذاته جهود الكوادر المتخصصة في الإدارة العامة والتي أثبتت كفاءتها وقدرتها، عبر مشاركتها الجوهرية والفعّالة في تطوير البرنامج.
وأضاف أن هذه الخطوة تعتبر بمثابة تأكيد للتميز والتفوق الذي حققته «إقامة دبي» في مجال استشراف المستقبل، وتعزز من مكانتها المحلية والإقليمية والعالمية، كونها تعمل على تطوير الكفاءات المستقبلية، وتمكين القادة والمؤسسات من ابتكار حلول رائدة واتخاذ قرارات استراتيجية مبتكرة، تسهم في تعزيز التنمية المستدامة والتفوق الاقتصادي، مؤكداً أن هذا الاعتماد يعتبر مصدر فخر لإقامة دبي ولدولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، حيث يعكس التزامها بالابتكار والريادة في مجال استشراف المستقبل، من خلال توفير برامج متخصصة وقدرات مستقبلية، تلعب «إقامة دبي» من خلاله دوراً محورياً في بناء المهارات وتعزيز القدرات التنافسية للفرد والمؤسسة في عصر التغيير السريع.
ولفت الفريق المري إلى أن نهج «إقامة دبي» في تعزيز نطاق شركائها الاستراتيجيين، وتوسيع قاعدة التعاون في المجالات المتخصصة، ومع جهات كالاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية والجامعة الأميركية في الإمارات، ستسهم في تزويد المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية بالعديد من البرامج والمعرفة، مشدداً في الوقت ذاته على أن الاستشراف المستقبلي هو أداة قوية للاستعداد والتحضير للتحديات المستقبلية والاستفادة من الفرص الناشئة، مشيراً إلى أن إقامة دبي تقدم فرصة قيمة وثمينة للمشاركة في هذا المجال المتطور.
هذا يعتبر الاعتماد العالمي من الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية إنجازاً مهماً للإدارة، ويعكس التزامها بالتميز والجودة في تقديم برامج استشراف المستقبل، ومن المتوقع أن يؤدي إلى جذب مزيد من الاهتمام والتعاون الدولي في مجال استشراف المستقبل، مما سيعزز مكانة دبي كوجهة رائدة للبحث والتطوير في هذا المجال.

الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب
دبي
محمد المري
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