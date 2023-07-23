رفع مبلغ التعويض لمتضرر من حادث مروري

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية حادث مروري، ثبوت خطأ الحادث المروري من قبل الجاني، ورفض طلب المتسبب في الحادث وتأييد حكم محكمة الاستئناف، ورفع مبلغ التعويض المادي المقضي به من محكمة أول درجة إعمالاً لسلطة المحكمة التقديرية والمتمثلة في وقوع عاهة مستديمة بنسبة 30% من منفعة الطرف العلوي الأيمن و25% من منفعة الطرف السفلي الأيسر عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد شاب تسبب في إصابته في حادث مروري، نتيجة الإصابة التي تعرض لها الشاكي وإلزام المتسبب في الحادث بالدية المقدرة مطالباً إياه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المتضرر من الحادث.

وأوضحت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى ثبوت ركن الخطأ في جانب المتسبب في الحادث المروري بموجب الحكم الجزائي الصادر في القضية نيابة مرور أبوظبي بإدانته لتسببه بخطئه في إصابة المجني عليه (المتضرر من الحادث المروري) حال قيادته السيارة وإلزامه بالدية المقدرة وأن هذا الخطأ كان السبب في الضرر المبين بتقرير الطب الجنائي والذي تمثل في عاهة مستديمة بنسبة 30% من منفعة الطرف العلوي الأيمن و25% من منفعة الطرف السفلي الأيسر وقدر التعويض الذي ارتآه مناسباً عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المتضرر من الحادث وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم.

وقضت محكمة أول درجة بتعويض المجني عليه جراء الحادث المروري الذي ثبت ارتكابه من قبل الجاني وتسببه في وقوع إصابات بليغة للمجني عليه، وتعويضه عن ذلك. وطعن طرفا النزاع على الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، فطعن المتسبب في الحادث على الحكم عن طريق النقض، ورأت المحكمة في غرفة مشورة أن القضية جديرة بالنظر وحددت موعداً للنطق بالحكم.

وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه عناصر التعويض عن الضرر المادي التي استند إليها بأنها تتضمن عدم استطاعة المتضرر من الحادث مباشرة حياته المهنية والأسرية والاجتماعية ونشاطاته اليومية والتنقل والحركة وقضاء شؤونه الخاصة وشؤون أسرته وأداء واجباته الدينية، كما في السابق، وصعوبة تحصله على عمل مناسب لما أصابه بعد انتهاء عمله السابق، بالإضافة إلى الشعور بالألم والأوجاع، وترتب على ذلك رفع مبلغ التعويض المادي المقضي به من محكمة أول درجة إعمالاً لسلطة المحكمة التقديرية في تقدير الأدلة.

ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بالموافقة على الشاكي ورفض طلب الجاني المتسبب في الحادث المروري، موضحة أن ما يثيره الجاني لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.