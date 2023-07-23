القمة الشرطية العالمية و«كي بي ام جي» يطلقان تقارير مستقبل مكافحة الجريمة

دبي(الاتحاد)

أصدرت القمة الشرطية العالمية، التجمع الأكثر تأثيراً في العالم لمسؤولي إنفاذ القانون وخبراء الأمن وصناع القرار، بالتعاون مع شركة كي بي ام جي ستة تقارير تعرض أحدث الاكتشافات وأفضل التطبيقات في مجال الشرطة والأمن والسلامة العامة.

وصرح مجلس أمناء القمة الشرطية العالمية بأن مكافحة الجريمة اليوم تتطلب منهجيات عمل متعددة، تشمل الأدوات الرقمية، وآليات العمل الاجتماعية التي تؤدي إلى التكامل المجتمعي بين القطاعات، والتعاون مع المجتمعات، ووضع سياسات فعالة تعزز جهود إنفاذ القانون، مؤكداً أن هذه التقارير تمنح فرصة لإلقاء نظرة ثاقبة على أحدث التقنيات والابتكارات التي تدفع بجهود الأجهزة الشرطية العالمية ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة نحو الأمام.

بدوره، قال شكرالله حداد، الشريك ورئيس قسم الاستشارات لدى كي بي ام جي «سلطت القمة الشرطية العالمية هذا العام الضوء على التطور السريع والمتغير في اتجاهات الجريمة والأساليب والتقنيات المستخدمة في تنفيذها، ويستلزم الواقع منا اليوم أن يكون تطبيق القانون متقدماً بخطوتين على المجرمين لإحباط أنشطتهم الإجرامية. إن التعاون المشترك بين كي بي ام جي والقمة الشرطية العالمية لإصدار التقارير، يعكس أهمية توحيد الجهود وتفعيل الشراكات والتبادل المعرفي، ليتمكن ضباط الشرطة من تطبيق أفضل الممارسات في مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات».

تساهم تقارير شركة كي بي ام جي، كونها الشريك المعرفي لمؤتمرات القمة، في تحديد التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف المواضيع التخصصية، مثل علوم الأدلة الجنائية، والحد من الجريمة، ومكافحة المخدرات، والطائرات من دون طيار، ووحدات التفتيش الأمني K9، والابتكار والمرونة. وأوضح أحد التقارير الست، والمختص في الابتكار والمرونة، كيف أن الجهات الشرطية ووكالات إنفاذ القانون الدولية تسعى بشكل متزايد إلى إنشاء وتبني أساليب تتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة، استعداداً لمواجهة أي سيناريوهات غير متوقعة. فعلى سبيل المثال، تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصة القيادة العامة لشرطة دبي، إلى ترسيخ جودة الحياة والسلامة العامة عبر حلول تكنولوجية ونظم الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن، واعتماد أنظمة تحليل بيانات ذكية.

في حين تطرق التقرير المختص بشرطة K9 إلى الدور الحيوي لضباط شرطة وحدات التفتيش الأمني K9 والكلاب البوليسية في دعم وكالات إنفاذ القانون والسلامة العامة، وكيف أن التطورات في تقنيات التدريب والتكنولوجيا تجعل وحدات K9 أكثر فعالية. على سبيل المثال، تشتهر وحدة K9 التابعة لشرطة دبي بمهاراتها في تعقب المشتبه بهم وتحديد مواقع الجثث والبحث عن الأشخاص المفقودين واكتشاف المتفجرات، مما يجعل من وحداتها قوة محورية في مكافحة الجريمة. ومع ذلك، فإن وحدة الشرطة K9 حول العالم تواجه العديد من التحديات التي تستوجب مناقشتها ووضع حلول ناجحة لها.

كما أوضح التقرير بأن دعم وحدات التفتيش الأمني بالتقنيات المناسبة، بما في ذلك أجهزة مراقبة الحرارة ومتعقبات الحركة، والكلاب البوليسية الآلية، وأدوات تعزيز ردود الفعل التواصلية للكلاب البوليسية في الميدان، قد يجعل من وحدات التفتيش الأمني أكثر فعالية وكفاءة في مكافحة الجرائم.

وفيما يخص تقرير علوم الأدلة الجنائية، فإن التقرير يهدف بالمقام الأول إلى حث الباحثين العالميين المختصين للبحث عن إمكانية تبني تقنيات علوم الأدلة الجنائية لدعم التحقيقات الجنائية، حيث ثبت بالفعل الاستعانة بتقنيات علوم الأدلة الجنائية مؤخراً في حل العديد من الجرائم الخطيرة مثل الاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى دورها المساند في التحقيقات بجرائم أخرى كالسطو وسرقة المركبات. إن التقنيات اليوم أصبحت في تطور مستمر، بدءاً من مسح شبكية العين وصولاً إلى تتبع آثار الأدلة الكيميائية.

ومن جانب آخر، بحث تقرير مكافحة المخدرات ثلاثة مجالات رئيسية: التحديات الجديدة التي تواجه قوات الشرطة في تنفيذ عمليات المكافحة، وتحديد واستخدام التقنيات الناشئة لتعزيز جهود مكافحة المخدرات، ودور التعاون الدولي في دعم قوات مكافحة المخدرات.