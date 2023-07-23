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الإمارات

الإمارات تدين بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

شعار وزارة الخارجية
23 يوليو 2023 22:51

دانت دولة الإمارات بشدة ما قام به متطرفون في مملكة الدنمارك من حرق نسخة من القرآن الكريم، وطالبت وزارة الخارجية الحكومة الدنماركية بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة.
وشددت وزارة الخارجية على أهمية مراقبة خطاب الكراهية التي تؤثر سلباً على تحقيق السلام والأمن، مؤكدة رفض دولة الإمارات استخدام حرية التعبير كمسوغ لمثل هذه الأفعال الشنيعة.
وأكدت الوزارة رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، مشيرة إلى أن خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب.
وشددت الوزارة على أهمية احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معاً من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي والتي ينبغي دعمها وتنفيذها لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

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