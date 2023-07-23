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الإمارات

ريم الهاشمي: الإمارات ملتزمة بالعمل مع المجتمع الدولي لمعالجة التحديات العالمية خاصة الإنسانية

ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي
23 يوليو 2023 21:16

أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أن تعهد دولة الإمارات بتقديم 100 مليون دولار أميركي خلال المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة يأتي انطلاقاً من مكانتها ودورها الحيوي في مواجهة التحديات العالمية، خاصة الإنسانية منها.
وقالت معاليها إن دولة الإمارات تؤمن بأهمية العمل المشترك وتكامل الجهود المبذولة، وتعزيز التنمية الاقتصادية للدول المتأثرة بظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تواجه تحديات تنموية، وفق إطار من التخطيط المشترك مع مختلف الشركاء الدوليين.
ونوهت معالي ريم الهاشمي بأهمية معالجة الأسباب الرئيسية للهجرة عبر دعم التنمية والازدهار، واعتماد ودعم الخطط التنموية للنهوض بمقدرات الدول الأقل نمواً خاصة في القارة الأفريقية.
وأشارت معاليها إلى تأثير التغيير المناخي على هذه التحديات والذي يفاقم التحديات التنموية في عديد من دول المتأثرة بالهجرة غير النظامية، سواءً دول المصدر أو العبور أو الدول المستضيفة، منوهة بأهمية دعم المبادرات الدولية التي تعمل على مواجهة التغير المناخي وإيجاد حلول لهذا التحدي العالمي.
وأكدت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل من خلال استضافتها ورئاستها مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 على دفع عجلة العمل بسرعة وعلى نطاق واسع، لتبني نهج عملي وواقعي للحلول المناخية.

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المصدر: وام
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المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة
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