الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبراً أحياناً، وتظهر بعض السحب على المناطق الشرقية والغربية بعد الظهر.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً. يحدث المد الأول عند الساعة 17:44 والمد الثاني عند الساعة 04:42 والجزر الأول عند الساعة 10:43 والجزر الثاني عند الساعة 23:12.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 13:30 والمد الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 20:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:22.