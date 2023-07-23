مسابقة "سلة فواكه الدار" في "ليوا للرطب" تستقطب 90 صنفاً من الإنتاج المحلي

استقطبت مسابقة "سلة فواكه الدار" في مهرجان ليوا للرطب، أكثر من 90 صنف فاكهة من الإنتاج المحلي لعام 2023، شارك بها مزارعون من مختلف أرجاء الدولة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ 19 للمهرجان التي تقام بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي وبالتعاون مع نادي تراث الإمارات في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.

وتنوعت أصناف الفاكهة في مسابقة سلة فواكه الدار لتشمل العديد من الأصناف الصيفية.

وتتمثل الشروط العامة لمسابقة سلّة "فواكه الدار " في أن يكون المنتج المشارك به من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2023، أن تكون سلّة الفاكهة من محصول مزرعة المشارك أو حديقة منزله، ويجب عند التسجيل والمشاركة إبراز مستندات ملكية الأرض الزراعية أو المنزل، إذ تخضع المزارع والمنازل الفائزة بالمراتب الأولى في المسابقة للكشف والتدقيق من قبل لجنة التحكيم.

أما مواصفات سلّة "فواكه الدار" ومعايير المسابقة فتشترط ألا تتضمّن المشاركة الواحدة أقل من 10 أصناف، وخلو الفاكهة من الإصابات والعيوب الظاهرة، وأن يكون الحجم مناسباً، وألا يحتوي على ثمار غير مكتملة النضج، كما يجب ألا يقل وزن الصنف الواحد عن 3 كيلوغرام، ولا تدخل الخضروات في المسابقة.

وعلى صعيد آخر، استقبلت مسابقة التين ضمن فئات "الأحمر والأصفر" في مهرجان ليوا للرطب 450 كيلو غرام من التين التي شارك بها 45 مزارع من مختلف أرجاء الدولة، واتسمت المشاركات بجودة المنتج المقدم ونوعيته في كل فئة، وقد قدم كل مشارك مخرافتين بسعة 10 كيلوغرام (5 كيلوغرام لكل مخرافة)، وخصصت اللجنة المنظمة 20 جائزة قيمة لمسابقة التين بواقع 10 جوائز لكل فئة.