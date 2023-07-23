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شرطة أبوظبي تشارك بمبادرة "إسعاد المرضى"

شرطة أبوظبي تشارك بمبادرة "إسعاد المرضى"
23 يوليو 2023 16:00

شاركت إدارة مرور الظفرة بمديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي في مبادرة "اسعاد المرضى" التي نفذتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتحقيق رغبات عدد من المرضى في مستشفى مدينة زايد ومستشفى المرفأ بمنطقة الظفرة والذين يتلقون العلاج بالمدينة بهدف إسعادهم وإسعاد أسرهم.

وقدم فريق العلاقات العامة في "مرور الظفرة" وبمشاركة دورية السعادة الهدايا للمرضى وتمنى لهم الشفاء العاجل، وأعرب المرضى عن سعادتهم بزيارة فريقي الهلال الأحمر وشرطة أبوظبي مما أسهم في التخفيف عنهم وإدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

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وثمنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جهود شرطة أبوظبي الإنسانية وحرصها المستمر على المشاركة مع الشركاء في إسعاد المجتمع.

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
المرضى
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