استبدال «مفصل فك» بتقنية ثلاثية الأبعاد بالشارقة

سعيد أحمد (الشارقة) أجرى فريق جراحي في مستشفى «أن أم سي رويال» بالشارقة، عملية جراحية حديثة استخدمت فيها تقنية طباعة ثلاثية الأبعاد، تضمنت استبدال مفصل الفك لسيدة عربية تبلغ من العمر 38 عاماً، كانت تعاني لسنوات من مرض تآكل وانهيار مفاصل الفك.واستعادت المريضة «مروة» وظيفة فمها وجمال وجهها، بعد أن كانت تعاني من حالة نادرة تسمى «ارتشاف الثؤلول الثنائي مجهول السبب» في المفصل الفكي الصدغي، والذي أدى إلى تدهور مفاصل فكها على مر السنين، حيث واجهت صعوبة في تناول الطعام بسبب ألم شديد وتشوه الأسنان، فضلاً عن التأثير السلبي على مظهر وجهها.

وقال الدكتور برامود سوباش بالمستشفى: إن مفصل الفك الصدغي يلعب دوراً حيوياً في وظائف فتح الفم والمضغ والتحدث، واستبداله يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين حياة المريض وجودتها، لافتاً إلى أن الاستبدال الكلي لمفصل الفك، يكون ضرورياً في الأمراض والتشوهات، التي تسبب ألماً شديداً في الوظائف الفموية، كما يمكن أن تكون هذه الحالات ناتجة عن تآكل الفك نتيجة التقدم في العمر، أو بسبب العدوى، والحوادث، والأورام، أو أمراض المناعة الذاتية.

وأضاف أن تقنية طباعة الأعضاء ثلاثية الأبعاد، تعتبر نقلة نوعية في مجال الجراحة والطب، وتمكن الأطباء من تصميم وصناعة أجزاء بشرية مخصصة تتوافق مع هيكل المريض، لافتاً إلى أن هذا الابتكار التكنولوجي يساهم في تحسين النتائج الجراحية وتقليل مخاطر التدخلات الجراحية التقليدية.

وأكد الدكتور برامود، أن نجاح حالة المريضة مروة، هو مثال ملهم لكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في الطب، لتحسين حياة الناس وإعادة الأمل والابتسامة إلى وجوههم، وتظل التقنية الطبية ثلاثية الأبعاد واحدة من الابتكارات الرائدة، التي تشهد تطوراً مستمراً وتحسناً لخدمة البشرية وصحتهم.