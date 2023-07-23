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الإمارات

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد دعماً للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي

وصول طائرة مساعدات إماراتية إلى تشاد دعماً للاجئين السودانيين والمجتمع المحلي
23 يوليو 2023 15:07

وصلت طائرة مساعدات إماراتية إلى مدينة أمدجراس في تشاد تحمل طرودا غذائية من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.. كان في استقبالها ممثلون عن الجهات الإنسانية في الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.      

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي في تشاد إن الفريق المتواجد حاليا في أمدجراس سيقدم هذه المساعدات إلى اللاجئين السودانيين والمجتمع المحلي في تشاد وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بمد يد العون للمحتاجين.      

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وأضاف الظاهري أن فريق الجهات الخيرية المتواجد في أمدجراس رصد الاحتياجات الغذائية والإنسانية للاجئين السودانيين من أجل توفيرها للتخفيف من معاناتهم بسبب الأوضاع الراهنة في بلادهم.    

ويواصل الفريق تقديم كل أشكال الدعم للاجئين السودانيين وتوفير الاحتياجات الاساسية لهم تجسيدا لدور الإمارات الريادي في مجالات العمل الخيري والإنساني.

 

المصدر: وام
اللاجئين
الإمارات
السودان
تشاد
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