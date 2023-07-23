شرطة أبوظبي تعزز وعي السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم ميدانياً

عززت مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي وعي السائقين للتأكد من سلامة إطارات مركباتهم ميدانياً بالتعاون مع الشركاء ضمن حملة "صيف بأمان" وحملة وزارة الداخلية الفصلية الثالثة تحت شعار "سلامة مركبتك من سلامتك" الخاصة بترسيخ مبادئ الثقافة المرورية بهدف تمكين التنقل الآمن باستخدام الأنظمة المرورية الحديثة.

ويتضمن برنامج الحملة نقاط فحص للإطارات، وورش توعية مرورية، وتنظيم معرض مصغر بالتنسيق مع عدد من المراكز التجارية في إمارة أبوظبي وبالتعاون مع شركة الفهيم للسيارات "ميشلان" حيث تقوم بجولات ميدانية تركز على تقديم الارشادات حول أهمية فحص سلامة إطارات المركبات تعزيزا لسلامة السائقين، وتقدم شركة الإمارات لتعليم قيادة السيارات نصائح وإرشادات للسائقين حول سلامة المركبة والإطارات كما تشارك جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بتعزيز وعي السائقين بأهمية تغيير إطارات المركبات باستمرار وبالنوعيات الجيدة بما يعزز جهود الحد من الحوادث المرورية ومسبباتها.

وأوضح العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة أن الحملة تهدف الى توعية شرائح المجتمع كافة بمخاطر الحوادث المرورية، وحثهم على اتباع التعليمات وإرشادات سلامة المركبات وإجراء الصيانة للإطارات والحمولة الزائدة بها حفاظاً على الأرواح والممتلكات وحفظ قيمة الحياة، وتحقيق القيادة الآمنة تعزيزا للسلامة المرورية .

ودعا السائقين إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية للمركبات والشاحنات بفحص الإطارات والتأكد من سلامتها و استبدالها في حالة انتهاء صلاحيتها او وجود أي تشققات عليها او انتفاخ والحرص على استخدام الأصناف الجيدة و المطابقة للمواصفات لتجنب الحوادث المرورية التي تقع بسبب انفجارها، لافتاً إلى ان الحملة تقدم نصائح للسائقين وتعريفهم بعلامات تعرض إطار المركبة للتلف.

وأكد ضرورة الإلمام بالمعلومات المهمة حل إطارات المركبة وكيفية التصرف في حال انفجار الإطار و توفير أدوات السلامة في المركبة و تجنب ترك الولاعات والعطور والبطاريات وأجهزة تخزين الطاقة والعبوات المضغوطة ومعقمات اليد واسطوانات الغاز في المركبة وخصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة.