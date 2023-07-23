الإثنين 24 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

وفد إماراتي يستعرض مع عمدة نيويورك فرص التعاون

وفد إماراتي يستعرض مع عمدة نيويورك فرص التعاون
23 يوليو 2023 13:05

بحث الوفد الحكومي الإماراتي إلى "المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة بشأن التنمية المستدامة" الذي نظم مؤخرا في الولايات المتحدة برفقة  آمنة زعل المهيري، القنصل العام للدولة بنيويورك، مع عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز فرص العمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال استدامة المدن والمجتمعات الحضرية وتفعيل أفضل الممارسات والتجارب الناجحة في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى في قاعة مدينة نيويورك المركزية حيث تم نقاش آفاق التعاون والشراكات الواعدة بين الجانبين والتعرّف على التجربة الرائدة لدولة الإمارات على مستوى مبادرات تمكين المجتمعات ذات الأثر التنموي العابر للحدود، أو المشاريع التنموية العملاقة الهادفة لتسريع واستدامة التنمية، خاصة في الدول النامية، أو برامج تبادل المعرفة على مستوى أفضل الممارسات الحكومية لتنمية تشمل أجيال المستقبل.

وعرض الوفد الإماراتي مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 محلياً وعالمياً، ونبذة عن المشاريع التي تنفذها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" في أكثر من 100 دولة، والبرامج التنموية القائمة على المساعدات التمويلية والقروض الميسّرة التي يقدّمها "صندوق أبوظبي للتنمية" منذ عام 1971، لا سيما في المجتمعات الهشة مناخياً، إضافة إلى أبرز محطات "برنامج التبادل المعرفي الحكومي" الذي قدّم منذ أن أطلقته حكومة الإمارات عام 2018 أكثر من 30 مليون ساعة عمل وتدريب.

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يستقبل وصي عرش ولاية باهانج الماليزية
قرقاش: الكراهية لا يمكن تصنيفها بأي حال حرية رأي

وتعرّف آدامز، الذي سبق له أن شغل منصب سيناتور الولاية، على نموذج عمل دولة الإمارات القائم على التعاون والابتكار والتطوير المستمر في السياسات والتشريعات والبنى التحتية والخدمات والخطط الحكومية من أجل مستقبل مستدام. كما استمع من الوفد لشرح عن الآليات التي توظفها دولة الإمارات في تفعيل الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة القائم على بناء الشراكات، ومشاركتها نماذج النجاح التي تسجلها الإمارات مع دول العالم.

من جانبه، اطلع الوفد الحكومي الإماراتي من عمدة نيويورك على نشاطه في تعزيز النمو الاقتصادي في نيويورك وتعزيز السلامة والصحة العامة وإرساء دعائم مدينة مرنة للمستقبل.

ووجّه الوفد الدعوة لعمدة مدينة نيويورك لحضور عدد من الفعاليات الدولية البارزة التي تنظمها دولة الإمارات ومنها "القمة العالمية للحكومات" في دبي.

 

المصدر: وام
الإمارات
نيويورك
عمدة نيويورك
آخر الأخبار
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
الرياضي
قبل انطلاق «نسخة السعودية».. «العنابي» يستعد لكتابة الصفحة العربية
اليوم 20:45
من فعاليات برنامج سفراء المتاحف
ثقافة
«الشارقة للمتاحف» تفتح باب التسجيل في برنامج «سفراء المتاحف»
اليوم 20:41
دمار كبير جراء هجوم إرهابي نفذته حركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية)
عربي ودولي
انتحاري يقتل 30 جنديا بهجوم إرهابي في مقديشو
اليوم 20:32
العاصمة الجزائرية
عربي ودولي
الجزائر تحتج لدى الدنمارك والسويد على تدنيس المصحف
اليوم 19:48
رجال إطفاء يكافحون حرائق غابات في تونس
عربي ودولي
تونس تشهد حرائق غابات وموجة حر غير مسبوقة
اليوم 19:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©